Real Madrid vs Manchester City EN VIVO; dónde VER los octavos de final en la Champions League

Ciudad de México.- La Champions League ya entró a las rondas de eliminación directa y uno de los duelos más intensos que se tendrán en los octavos de final será el que enfrente al Real Madrid contra el Manchester City. El partido de ida está programado para llevarse a cabo el miércoles 11 de marzo en la cancha del mítico Estadio Santiago Bernabéu.

Aunque consiguieron avanzar de la ronda de grupos con panoramas distintos, ambos equipos tuvieron un paso muy similar durante la primera etapa del certamen. El Manchester City se posicionó en el octavo puesto de la clasificación y, con las 16 unidades conseguidas, logró ser el último club que ingresó de manera directa a los octavos de final.

En cambio, el Real Madrid clasificó noveno, con solo una unidad por detrás de los 'Citizens', lo que los envió a disputar el repechaje contra el Benfica. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa lograron superar al cuadro lusitano, aunque el playoff estuvo marcado por la polémica, ya que en estos cruces fue cuando se dio la supuesta agresión racial de Gianluca Prestianni contra Vinicius Junior, la cual aún tiene una investigación en curso.

#Deportes | Real Madrid hace lo justo; elimina al Benfica y logra avanzar a los octavos de final en la Champions ?uD83DuDE4Chttps://t.co/QaUqBYt6hV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 25, 2026

Estos dos equipos han tenido numerables cruces en las ediciones recientes de la Champions League; en los antecedentes históricos hay 16 cruces previos donde el Manchester City tiene un leve dominio luego de ganar seis encuentros, por cinco del Real Madrid, y el resto fueron empates. El enfrentamiento más reciente fue en diciembre del 2025 durante la fase de grupos, donde el conjunto inglés se llevó la victoria, agudizando el momento que enfrentaba Xabi Alonso en ese momento.

Para este complicado encuentro, el cuadro español llegará con una plantilla muy reducida luego de que se confirmara que Kylian Mbappé no pudo completar su recuperación y está descartado. Otra de las bajas es Rodrygo, quien acaba de ser intervenido por la rotura de ligamento cruzado anterior sufrida, además de Jude Bellingham y otras cuatro ausencias de consideración.

#Deportes | Kylian Mbappé encabeza la lista de siete lesionados del Real Madrid para la Champions League uD83EuDD15uD83DuDCCB?https://t.co/YKsXQypaaB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 10, 2026

Horarios del Real Madrid vs. Manchester City

Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid, España

Fecha: Miércoles, 11 de marzo

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: FOX One

Miércoles de Champions League uD83CuDFC6 pic.twitter.com/YfMPHaahUB — Manchester City (@ManCityES) March 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui