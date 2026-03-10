WWE habría despedido a un luchador estrella de la Triple A por agredir a un fanático

Ciudad de México.- La mano de WWE en la Triple A ya empieza a notarse en el área deportiva, pero también en la parte administrativa, pues al parecer, la empresa estadounidense se habría separado de la 'Tres Veces Estelar' a una de sus principales figuras.

Se trata del Niño Hamburguesa, quien desde el pasado fin de semana se encuentra envuelto en la polémica luego de que agrediera físicamente a un aficionado durante una función. Las imágenes sobre este acto comenzaron a circular en redes sociales y se ve como el luchador baja del ring, se sienta sobre un espectador y le propina varios codazos en la cabeza, generando una gran indignación en el pancracio.

Ante eso, diferentes medios especializados han informado que la AAA decidió darlo de baja del roster, argumentando que los luchadores deben mantener ética con sus seguidores, tanto fuera como dentro del ring. Según estos reportes, la decisión habría sido tomada desde Estados Unidos por la compañía WWE.

Por otra parte, de acuerdo al portal BodySlamNet, fue el mismísimo Undertaker quien le informó al Niño Hamburguesa sobre la decisión, a través de una llamada de Zoom. Hasta el momento, el luchador no ha emitido ninguna postura en sus redes sociales.

Su paso por Triple A

La decisión será una baja sensible para Triple A, ya que el Niño Hamburguesa era uno de sus luchadores más populares de la última década. Además de su carisma, el mexicano había mostrado grandes evoluciones arriba del ring e inclusive conquistó importantes trofeos.

El protagonista fue campeón mundial en parejas mixtas de AAA con la luchadora Big Mami. Igualmente, fue ganador de la copa Triplemanía Regía, copa Triplemanía XXX. Mientras que uno de sus momentos más especiales fue cuando se coronó Rey de Reyes el año pasado. Mientras que en el 2022, el gladiador y exmiembro de los Mexican Power fue clasificado en el puesto 474 de los 500 mejores luchadores individuales según PWI.

Se espera que sea en las próximas horas cuando el luchador rompa el silencio y aclare su situación. Además, es probable que su próximo destino ya no sea pertenecer a una empresa, sino ser un luchador independiente y tener giras en diferentes partes de la República Mexicana.

