¡Arrivederci! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Texas, Estados Unidos.- La ilusión terminó, la selección mexicana de beisbol quedó a deber, cayendo este miércoles 11 de marzo por un amplio marcador de 9-1 ante Italia, que silenció por completo el Daikin Park y le dijo adiós al conjunto tricolor en la primera ronda en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Con este resultado, tanto Benjamín Gil como el grupo de peloteros se quedaron muy cortos de cumplir con el objetivo, que era igualar y hasta superar lo realizado en la pasada edición del torneo, donde se quedaron con el tercer lugar, perdiendo en la ronda de semifinales frente a Japón, que terminó por levantar el trofeo.

Además, México sigue sin poder superar a Italia en un Clásico Mundial de Beisbol, pues también fueron superados por los europeos en el 2013 6-5 y en el 2017 los de 'La Bota' dejaron en el terreno de juego a la novena nacional con un rally de cinco carreras en la novena entrada en un duelo que terminó 10-9.

Acciones

Javier Assad abrió el compromiso por los aztecas y, aunque comenzó de manera brillante en la primera entrada ponchando a los tres rivales que enfrentó, la pesadilla llegó en la segunda, cuando el primera base de los Kansas City Royals, Vinnie Pasquantino, conectó sólido cuadrangular al jardín derecho para el 1-0.

En el cuarto rollo, los italianos harían otra más con la misma fórmula; Jon Berti castigaría al inicialista mexicano con un metrallazo entre el izquierdo y el central, dejando los cartones 2-0. Los dirigidos por Francisco Cervelli liquidarían el compromiso en la quinta con un rally de tres rayitas; Dante Nori con imparable mandaría a Caglianone a la caja registradora; posteriormente, Jakob Marsee impulsaría otro par con hit al jardín derecho y encaminaría ya una paliza de 5-0, asegurando además con este resultado el pase de Estados Unidos a la siguiente ronda.

El festival de batazos se mantendría en el siguiente inning, ya que Vinnie Pasquantino otra vez la mandaría a volar, pero ahora ante los envíos del relevista sonorense Daniel Duarte. En la séptima, los de Europa harían otra más, cortesía de Berti.

México respondería hasta en la séptima con batazo productor de Alek Thomas, ya sin la presencia de Aaron Nola en la lomita de los disparos, abridor que frenó por completo la ofensiva tricolor en cinco entradas de labor, donde únicamente permitió cuatro imparables.

En la octava, Italia cerraría la cuenta, vía otro cuadrangular del Jugador Más Valioso del partido, Vinnie Pasquantino, que al final terminó con tres metrallazos y tres carreras producidas, encaminando el boleto de su equipo a los cuartos de final y como primer lugar del Grupo B.

Con esto, México se despide de un torneo que generaba mucha ilusión para el aficionado, por lo mostrado en la edición anterior. Este duro revés, igualmente, pone en jaque al Tri de beisbol con sus aspiraciones de avanzar a los Juegos Olímpicos, ya que los dos equipos mejor posicionados del continente americano en el Clásico Mundial, con excepción de Estados Unidos, que al ser país anfitrión, aseguraba su boleto a Los Ángeles 2028.

Fuente: Tribuna del Yaqui