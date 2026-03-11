Concachampions 2026: Tigres se enfrentará a Cincinnati con dos duras bajas; Guido Pizarro lo confirma

Ciudad de México.- Los Tigres UANL comenzarán su actividad en octavos de final de la Concachampions ante el Cincinnati FC y, a pesar de que en el papel lucen como favoritos, no podrán contar con la plantilla completa. Guido Pizarro, entrenador del conjunto regiomontano, confirmó que Fernando Gorriarán no estará convocado por un tema muscular, además de revelar un nombre más que tampoco estará disponible.

El capitán del conjunto felino ha participado en siete de las 10 jornadas disputadas del Clausura 2026, donde acumula más de 600 minutos con un par de cartones preventivos recibidos. En cambio, el zaguero uruguayo se ha perdido los últimos dos encuentros del certamen mexicano por un ligero problema muscular que lo ha marginado de las canchas en las semanas recientes.

Fernando Gorriarán salta a la cancha para apoyar a sus compañeros., el uruguayo no puede jugar por una lesión muscular.#TigresUANL #LigaMX pic.twitter.com/exXfOQvjeU — RG La Deportiva (@rg690) March 8, 2026

Cuando parecía que su leve lesión se había solucionado, Guido reveló que, por precaución, Gorriarán no realizaría el viaje a Estados Unidos y permanecería en las instalaciones del club realizando entrenamientos de reacondicionamiento. "Gorriarán para el viaje no va a estar. Es el único que seguiremos cuidando. No me gusta arriesgar a jugadores. Él se encuentra muy bien, pero llevará unos días más".

Además, el equipo de la sultana emitió un parte médico sobre Francisco Reyes, donde revelaron que el recién llegado tampoco participará en el partido tras haberse lastimado el tobillo durante una sesión de entrenamiento. "Francisco Reyes sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, por lo que no hará el viaje a Cincinnati; el regreso al trabajo grupal quedará sujeto a su evolución".

REPORTE MÉDICO @christusmx



uD83DuDCCC Informamos a nuestra afición que Francisco Reyes sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, por lo que no hará el viaje a Cincinnati; el regreso al trabajo grupal quedará sujeto a su evolución. pic.twitter.com/PA8woRCzL6 — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) March 11, 2026

De manera extraoficial, se supo que el resto de la plantilla entrenó con normalidad durante las primeras horas del miércoles 11 de marzo para luego tomar un charter hasta Ohio, Estados Unidos. El conjunto mexicano arribará a tierras estadounidenses alrededor de las 15:00 horas para afinar detalles para su partido.

Los Tigres se enfrentarán al Cincinnati FC en la ida de los octavos de final, partido programado a las 18:00 horas del jueves 12 de marzo. El conjunto mexicano buscará adelantarse de visitante para luego cerrar la eliminatoria de la Concachampions en casa, durante la siguiente semana.

?? ¡Futbol en doble área y cerramos preparación de cara a nuestro partido de mañana en @TheChampions!



¡Dale, Tigres! uD83DuDCAAuD83CuDFFCuD83DuDC2F pic.twitter.com/tEGshjXwmp — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui