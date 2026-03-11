¿Cuál selección tomará el lugar de Irán en el Mundial 2026? Esto dice el reglamento de la FIFA

Ciudad de México.- Los conflictos de interés y la guerra en Medio Oriente ya tocaron la Copa del Mundo 2026, luego de que Irán confirmara que no está en condiciones de asistir a tierras estadounidenses para disputar sus encuentros de la justa internacional. Con un espacio disponible, la FIFA deberá determinar qué selección tendrá el acceso, medida que se debería tomar en pocos días ante la premura del torneo.

El anuncio del combinado asiático fue realizado por Ahmad Donyamali, primer ministro de Defensa de Irán, y fue apoyado por Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol (FIF). "Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses; definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", declaró el funcionario de dicha nación.

El ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, declaró que Irán no participará en la Copa del Mundo 2026.



A pesar de que dicha postura se publicó desde hace varias horas, la FIFA no ha emitido una postura, por lo que Irán aún figura entre las selecciones clasificadas para el torneo internacional que comenzará el próximo jueves, 11 de junio. Pese a ello, ya se han comenzado a analizar los diferentes escenarios en caso de que la FIF decida que su combinado no haga el viaje a Estados Unidos.

El reglamento oficial para la Copa del Mundo es muy ambiguo sobre este tipo de casos; el apartado más cercano para tomar decisiones sobre el tema es el 6.5, el cual establece que, en caso de que una federación cause baja por causas de fuerza mayor, un organismo autorizado por la FIFA tendrá la autoridad de definir las acciones que considere necesarias. Sin embargo, no se aclara qué escenarios se tomen en cuenta dentro de las causas de fuerza mayor.

Además, el lineamiento 6.7 señala que el organismo rector del balompié internacional tiene la autoridad de designar de manera directa a la federación que puede tomar el boleto libre. "La FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra".

De acuerdo a la información recabada por el portal The Guardians, hay dos candidatos claros para obtener el puesto que dejará el combinado iraní. El diario indica que Irak y Emiratos Árabes Unidos son los postulantes más serios para asistir al Mundial 2026, aunque el combinado iraquí solicitó que sus partidos en el repechaje mundialista se aplacen debido a que el espacio aéreo de la nación está cerrado, imposibilitando su traslado.

