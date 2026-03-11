Estados Unidos asegura su boleto en el Clásico Mundial de Beisbol 2026; jugarán cuartos de final

Houston, Estados Unidos.- Luego de haber dejado su futuro en otras manos, Estados Unidos aseguró su avance a los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026. El conjunto de las barras y las estrellas dependía del carreraje que se registrara en el duelo entre México e Italia, situación que se cumplió en la primera mitad del juego y terminó por garantizar su presencia en las rondas de eliminación directa.

La novena estadounidense pudo haber confirmado su boleto en el duelo frente al combinado italiano, el cual representaba su último compromiso en la ronda de grupos; sin embargo, terminó sufriendo una sorpresiva derrota. El conjunto 'Azzurri' mantuvo su paso perfecto al llevarse el triunfo con marcador de ocho carreras por seis, y esas rayitas anotadas pusieron en aprietos a sus rivales norteamericanos.

Es por ello que, ya sin encuentros pendientes, los dirigidos por Mark DeRosa dependían de lo que ocurriera en el enfrentamiento entre mexicanos e italianos para conocer su destino dentro del torneo internacional. La selección estadounidense tenía dos escenarios claros: necesitaba una victoria de Italia o que México anotara más de cinco carreras para asegurar su clasificación.

Al cierre de esta edición, la novena europea está dando su segunda sorpresa consecutiva, ya que supera al combinado 'Tricolor' con marcador de seis anotaciones por cero en la apertura del sexto episodio. Aunque el encuentro todavía no finaliza, el marcador parcial ya garantizó que Estados Unidos sea uno de los equipos que avance a la siguiente ronda.

VINNIE PASQUANTINO AGAIN! uD83CuDDEEuD83CuDDF9 pic.twitter.com/o5vKDzlRak — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Ahora, lo único que queda por definirse para la escuadra norteamericana es la posición en la que logrará clasificar. Si Italia termina quedándose con la victoria, Estados Unidos avanzaría en el segundo lugar del sector; en cambio, si México consigue reaccionar y darle la vuelta al marcador, la potencia del WBC 2026 se instalaría como líder del Grupo B.

El Grupo A ya tiene definidos a sus rivales

Por el formato del certamen, se sabe que los equipos que logren avanzar del Grupo A se trasladarán al Daikin Park de Houston para enfrentarse a los clasificados del Grupo B. Es por ello que, en las próximas horas, las selecciones de Puerto Rico y Canada arribarán a la casa de los Astros para disputar los cuartos de final del World Baseball Classic ante quienes resulten avanzar de este sector.

Your #WorldBaseballClassic Pool A winner: Team Canada uD83CuDDE8uD83CuDDE6 pic.twitter.com/lGzy2SpwBl — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui