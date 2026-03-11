Guerra en Medio Oriente impacta el Mundial 2026: Irán no participará en la Copa de la FIFA

Teherán, Irán.- La Guerra en Medio Oriente, protagonizada por Estados Unidos (EU), Israel e Irán, ya comenzó a impactar directamente en el deporte internacional. Este miércoles 11 de marzo, a casi dos semanas del inicio de los bombardeos, la selección nacional iraní confirmó que no participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pese a haber conseguido su clasificación al torneo que se celebrará en EU, México y Canadá.

La decisión fue anunciada por el ministro de Deportes iraní, Ahmad Doyanmali, quien explicó que el contexto político y militar que enfrenta su país hace imposible la participación del equipo nacional en la competencia que arrancará el próximo mes de junio en la Ciudad de México (CDMX).

Irán se baja del Mundial 2026 pese a estar clasificado. Foto: Internet

La ausencia del conjunto asiático se convierte así en la primera baja confirmada rumbo al Mundial 2026, lo que abre interrogantes sobre las implicaciones deportivas y políticas que podría tener el conflicto regional en el torneo más importante del futbol.

Irán confirma que no participará en el Mundial 2026

Durante una entrevista con la agencia alemana DPA, el ministro Ahmad Doyanmali confirmó que la selección masculina de Irán no asistirá a la Copa del Mundo que iniciará en los próximos meses. El funcionario argumentó que la decisión responde al contexto de guerra que vive el país tras el enfrentamiento con Israel y Estados Unidos, además de las tensiones políticas que se han intensificado en los últimos meses.

Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo", declaró el ministro.

El funcionario también señaló que la situación del país ha sido extremadamente complicada en el último año: "Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera".

La decisión pone presión sobre la FIFA

La postura del gobierno iraní coloca ahora bajo presión a la FIFA, organismo encargado de organizar el torneo y de garantizar la participación de las selecciones clasificadas. Además, el ministro iraní cuestionó el hecho de que eu sea uno de los países sede del torneo. Según declaró, si el campeonato se celebrara en otra nación, la comunidad internacional habría reaccionado de forma distinta y podría incluso haber retirado la sede del evento.

Trump aseguró que Irán era bienvenido al torneo

La confirmación de la ausencia de Irán llega horas después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, revelara detalles de una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump. Durante ese encuentro se discutieron los preparativos para el Mundial, que se encuentra a poco más de 90 días de su inicio, así como la situación política que involucra a Irán.

Esta tarde me reuní con el presidente de Estados Unidos para hablar sobre los preparativos de la próxima Copa del Mundo y la creciente emoción a medida que se acerca el inicio", explicó el dirigente.

También agregó que, pese al contexto político, el Gobierno estadounidense expresó que el equipo iraní podría participar sin restricciones en el torneo. A la fecha de publicación de esta nota, Trump no ha respondido a la nueva decisión de la Selección de Irán.

Fuente: Tribuna del Yaqui