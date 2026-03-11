Heroica remontada; Halcones se levantan de la lona y se imponen ante los Caballeros

Ciudad Obregón, Sonora.- Si algo ha caracterizado al equipo los Halcones de Obregón a lo largo de la temporada, es su resiliencia para saber superar los momentos difíciles, y este miércoles lo demostraron una vez más, tras recuperarse una pésima primera mitad y derrotar con pizarra de 103-101 a los Caballeros de Culiacán.

Fue un final de locura el que presenciaron los aficionados reunidos en la Arena Itson, después de que los emplumados descontaran un déficit de 17 puntos al iniciar el último cuarto y con una bravía reacción, se quedaran con la serie disputada en el nido.

House se eleva para encestar par de puntos

Después de remar contra la corriente en los primeros 30 minutos de juego, los sonorenses llegaron abajo 65-82 a ese periodo final, donde con una poderosa ofensiva de 14-3 y 6:08 por jugar, lograron remontaron una desventaja que llegó a ser de hasta 26 puntos en el juego.

Vaya duelo que presenciaron los aficionados en la Arena Itson

En ese último lapso y con 3:57 por jugar, los emplumados le dieron alcance a los culichis (84-84) y luego tomaron la ventaja con una jugada de foul y cuenta de Davonte Gaines, para ya no voltear atrás y sumar su novena victoria de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa.

Tony Farmer regresó a la alineación de los Halcones y su peso se hizo sentir, al finalizar con 34 puntos y ocho rebotes; Joshua Perkins agregó un doble-doble de 15 unidades y 13 asistencias, Jaden House sumó 14 unidades y Davonte Gaines nueve rebotes. De los Caballeros, Roddy Peters Jr fue el mejor anotador con 18 puntos, Emmanuel Payton metió 17 y Isaac Hamilton 15.

De menos a más

Sin embargo, la victoria no estuvo exenta de puntos negativos, ya que Obregón mostró la que quizá sea su peor versión en lo que va del torneo en la primera mitad, después de fallar prácticamente todo lo que intentaron ante los Caballeros que supieron aprovechar muy bien los regalos y yerros de sus rivales.

Perkins finalizó con un doble-doble

El desconcierto inicial de Halcones se alargó al segundo periodo, donde los obregonenses siguieron mostrándose erráticos y los Caballeros aprovechando todas las ventajas que les ofrecieron, hasta llega a sacar una distancia de 26 unidades en el marcador (46-20), con 4:39 por jugar. Al final del segundo cuarto, los visitantes se fueron al descanso con amplia ventaja de 55-33.

Después de esta serie en casa, los Halcones de Obregón viajarán a la capital del estado para medirse a los Rayos de Hermosillo en la Arena Sonora, el viernes y sábado; y la próxima semana continuarán su gira por Sinaloa, para pagar la visita a los Caballeros en Culiacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui