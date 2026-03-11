Histórico; Canadá elimina a Cuba y avanza por primera vez de la primera ronda del Clásico Mundial

San Juan, Puerto Rico.- Por primera ocasión en su historia dentro del torneo, la selección de Canadá logró avanzar de la primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol, tras imponerse este miércoles a Cuba por 7-2 en un partido de vida o muerte en San Juan, Puerto Rico.

Y para sorpresa de muchos, los canadienses (3-1) no solo avanzaron a la siguiente ronda, sino que lo hicieron como líderes del Grupo A, por delante de los puertorriqueños (3-1) y de los cubanos (2-2), que fueron eliminados en la ronda inicial por primera vez. Canadá y Puerto Rico jugarán cuartos de final en Houston este fin de semana. Este es un gran paso para los canadienses, quienes no habían terminado mmás arriba de un noveno lugar en cada uno de los cinco torneos anteriores. Canadá ya ha ganado más juegos este año (tres) que en cualquier otro Clásico disputado.

El ataque de los ganadores lo encabezaron Owen Caissie y Otto López con par de remolcadas, cada uno; mientras que los hermanos Bo Naylor y Josh Naylor también impulsaron carreras para los canadienses, por quienes el relevista James Paxton ponchó a seis en dos y dos tercios de entradas sin permitir carreras, para apuntarse la decisión.

Los canadienses festejan su triunfo

Cuba finalizó con tres errores, y el jardinero izquierdo Ariel Martínez permitió que el elevado atrapable de Toro al iniciar la séptima se convirtiera en doble. Los canadienses amarraron el juego con una sexta entrada de tres carreras que incluyó un elevado errado, un elevado de foul que también cayó, un wild pitch y una interferencia del receptor a Andrys Pérez, cuyo passed ball había provocado la primera carrera de Canadá.

Los cubanos quedaron eliminados

Previamente, los isleños habían escapado de un aprieto con las bases llenas en el primer inning cuando Matt Davidson conectó un elevado que puso fin a la entrada ante el perdedor Liván Moinelo, pero Canadá rompió el cero en la tercera con un elevado de sacrificio de Caissie. Toro conectó un jonrón en la quinta sobre un splitter de Yariel Rodríguez.

Cuba anotó en la parte baja con un rodado impulsor de Yoelkis Guibert ante el ganador Cal Quantrill, quien permitió una carrera no merecida y dos hits en cinco entradas. Canadá abrió una ventaja de 3-1 en la sexta con un doble impulsor de Bo Naylor.

