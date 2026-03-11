Isaac del Toro se aferra al liderato en el Tirreno-Adriático 2026 tras tres etapas completadas

Ciudad de México.- Isaac del Toro sigue demostrando que está en su mejor estilo de forma, ya que gracias a sus constantes actuaciones en el Tirreno-Adriático 2026, sigue portando el maillot azul. El nacido en Ensenada, Baja California, permanece en el liderato luego de tres etapas disputadas, a pesar de no haber triunfado en ninguna de ellas.

La tercera jornada del recorrido por tierras italianas constó de 221 kilómetros, siendo una de las más largas de la edición 2026; los competidores partían desde Cortona y la línea de meta estaba fijada en Magliano de' Marsi. Al no tener cambios de altura repentinos y exigentes, esta etapa está diseñada para beneficiar a los sprinters, por lo que en cualquier momento del día se podría presentar la fuga definitiva.

Isaac del Toro trying to warm up on Stage 3 of Tirreno–Adriatico uD83EuDD76 pic.twitter.com/DOiKQQwghh — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 11, 2026

Jonathan Milan partía como uno de los favoritos al especializarse en pruebas de alta velocidad, aunque la estrategia de ataque temprano le terminó jugando en contra y finalizó el día en el séptimo puesto. Luego de que todos los pedalistas administraran sus fuerzas durante todo el recorrido, incluyendo al 'Torito', se tuvo un caótico sprint final que definió las posiciones en la prueba de la jornada, mas no tuvo muchas repercusiones en la tabla general.

Tobias Lund Andresen se convirtió en el protagonista durante el cierre de la etapa, ya que se impuso en el ligero ascenso y cruzó la meta en primera posición, superando a competidores de peso como Arnaud De Lie y Jasper Philipsen. Por su parte, Isaac del Toro pudo mantenerse en lo alto de la clasificación, además de haber aumentado un segundo la victoria conforme a su más cercano perseguidor tras conseguir una bonificación especial.

? Del Toro, tercero en el esprint intermedio de Casette, bonifica un segundo.#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/6XHbyJUWjw — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 11, 2026

Clasificación general Tirreno-Adriático 2026 tras tres etapas

Isaac Del Toro - 10:35:22 Giulio Pellizzari - +0:03 Magnus Sheffield - +0:18 Alan Hatherly - +0:18 Primož Roglic - +0:19 Antonio Tiberi - +0:22 Matteo Jorgenson - +0:31 Filippo Ganna - +0:35 Javier Romo - +0:36 Ben Healy - +0:37

La cuarta etapa del Tirreno-Adriático 2026 será un trayecto de más de 213 kilómetros, partiendo desde Tagliacozzo y finalizando en Martinsicuro. Dicha prueba se caracteriza por un terreno más técnico que tiene dos ascensos clásicos como son Ovindoli y el Valico delle Capannelle, lo que podría permitir a Del Toro el poner tierra de por medio ante los siguientes clasificados.

