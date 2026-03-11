Jake Paul se recupera de una segunda operación mandibular; regresará al boxeo hasta finales del 2026

Ciudad de México.- Hace cuatro meses que Jake Paul terminó cayendo de manera estrepitosa ante Anthony Joshua, aunque las consecuencias de dicha pelea siguen llegando hasta ahora. En una conferencia de prensa, el también influencer reveló que tuvo que ser sometido a una segunda operación de mandíbula y que, en el mejor de los casos, podrá regresar a los encordados durante los últimos meses del 2026.

La pelea con el exmúltiple campeón mundial se dio en diciembre del 2025, encabezando una de las últimas carteleras más importantes del año. Joshua cumplió con las advertencias y, luego de lastimar a su rival durante seis asaltos, lo terminó noqueando al minuto y medio del sexto episodio tras haberlo derrumbado en cuatro ocasiones previas, lo que causó la detención de las acciones por parte del refere.

A las pocas horas de haber bajado del ring, el creador de contenido tuvo que ser trasladado a una clínica particular, donde fue sometido a diversas pruebas médicas y se determinó que necesitaba una operación. Nakisa Bidarian, presidente de Most Valuable Promotions, informó que a Jake Paul se le aplicaron dos placas de titanio en los lados de la mandíbula para reparar la múltiple fractura que sufrió.

#Deportes | Anthony Joshua causa fractura en Jake Paul; el influencer tuvo que ser operado de emergencia uD83EuDD4AuD83DuDE31https://t.co/MR8duek2NV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 20, 2025

Most Valuable Promotions, de la cual Jake es cofundador, será la encargada de transmitir la pelea entre Ronda Rousey y Gina Carano, siendo en dicha conferencia de prensa que Paul informó sobre el nuevo proceso quirúrgico al cual fue sometido. "Me operaron por segunda vez hace poco", reveló.

El médico dijo que tardaré cuatro, cinco o seis meses en poder entrenar para ver cómo sana el hueso. Así que eso nos sitúa quizás a finales de este año o principios del próximo para una pelea".

Por último, confirmó que regresará al pugilismo en una categoría diferente, ya que para medirse contra Anthony Joshua tuvo que escalar un par de divisiones, lo que terminó mermando su rendimiento. "Los golpes de Joshua duelen mucho más que los de otros de mi categoría. Ahí es donde mejor me desenvuelvo, sin duda, y donde quiero seguir escalando posiciones en el ranking y dejar huella".

Jake Paul says it’ll be 4 to 6 months before he can even begin sparring, may fight late in the year.



Jake would also like to stay at cruiserweight#RouseyCarano pic.twitter.com/yG7V4tefqV — Sal Arteaga (@sal__arteaga) March 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui