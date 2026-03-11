La lesión de Luis Ángel Malagón conmueve al futbol mexicano; rivales y compañeros le muestran apoyo

Ciudad de México.- La lesión de Luis Ángel Malagón no solo ha consternado a todos los americanistas, sino que han llegado reacciones desde diferentes equipos de la Liga MX. Tras la aparente ruptura muscular sufrida por el cancerbero titular de la Selección Mexicana, varios de sus compañeros han salido a dar sus muestras de apoyo.

Malagón tuvo que salir de cambio en la primera parte del partido entre el América y Philadelphia Union de la Concachampions, el cual finalizó a favor de las Águilas. El cancerbero intentó despejar un balón, pero se resbaló con su pie de apoyo, cayendo al césped de manera inmediata; el elemento fue revisado por el cuerpo médico de Coapa y terminó siendo retirado de la cancha en una camilla.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8 ¡ÁNGEL MALAGÓN SE LESIONÓ! uD83DuDEA8uD83DuDEA8



Malagón se lesiona y no se levanta del césped, ya calienta Rodolfo Cota.



uD83DuDD35 @PhilaUnion 0-1 @ClubAmerica uD83EuDD85 #CONCACAF pic.twitter.com/KhBxugHP1L — FOX (@somos_FOX) March 10, 2026

El propio Luis Ángel emitió un breve mensaje a través de sus redes sociales, en el cual agradecía todos los mensajes que sus seguidores le habían enviado para saber sobre su estado de salud. Su técnico, André Jardine, fue el primero que habló con respecto al tema. "Vamos a ver probablemente una lesión de tendón de Aquiles. Ojalá no sea rotura total, y que solo sea parcial, al mínimo, que lo va a sacar, por cierto, por un buen tiempo ahí".

Del mismo modo, Rodrigo Aguirre aprovechó una conferencia de prensa para enviarle un mensaje de apoyo a quien fuera su compañero de vestidor en el América por varios torneos. "Es algo que me puso triste la lesión de Malagón; ningún jugador que juega o enfrenta partidos piensa que pueda pasar algo de esa magnitud".

uD83DuDE14? “Me puso triste…”



El delantero de Tigres, Rodrigo Aguirre, lamentó la lesión de Luis Ángel Malagón, quien se perderá el Mundial



El uruguayo recordó que compartió vestidor con el arquero en Club Necaxa y América uD83EuDD85?



uD83DuDCF9 @juanreynaloa pic.twitter.com/aLBAfBpyrF — Esto en Línea (@estoenlinea) March 11, 2026

Quien también dejó la rivalidad de lado fue Raúl Rangel, quien es el arquero titular de las Chivas del Guadalajara y con quien se turnaba bajo los tres postes de la Selección Mexicana. "Angel, de todo corazón espero que te recuperes lo más pronto posible, y que seas más fuerte de mente y corazón".

Tala Rangel envía mensaje a Malagón después de la lesión que sufrió pic.twitter.com/RBOivH4lmB — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) March 11, 2026

Al momento, se está en espera de que Luis Ángel Malagón sea sometido a pruebas especializadas para determinar la gravedad en la lesión de Malagón y después, conocer el procedimiento de recuperación que se tomará. Los síntomas presentados indican que se trata de un problema con el tendón de Aquiles, lo que lo dejaría sin oportunidad de disputar la Copa del Mundo 2026 con el combinado mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui