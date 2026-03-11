Luis Ángel Malagón rompe el silencio con triste mensaje tras su lesión con el América: "Herido y triste"

Ciudad de México.- Luis Ángel Malagón reapareció con un desolador mensaje en sus redes sociales tras haber sufrido una aparente lesión de gravedad mientras jugaba la Concachampions con el América. El guardameta titular de las Águilas podría causar baja por varios meses, lo que también lo privaría de disputar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana.

Dicho percance se dio en el compromiso entre el América y el Philadelphia Union, mismo que terminó ganando el conjunto mexicano con marcador de un tanto por cero. La lesión del cancerbero se dio sobre el minuto 38, cuando intentó despejar un balón, pero se terminó resbalando y no pudo hacer contacto con el esférico; el elemento ya no se pudo reincorporar y abandonó la cancha en camilla.

América consigue costosa victoria en Concachampions; vence a Philadelphia pero se lesiona Malagón

A las horas del silbatazo final, el guardameta estelar de la Liga MX lanzó un pequeño comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde dejó en claro el momento tan complicado al cual se enfrenta. "Herido y triste con el alma hecha pedazos. Tratando de entender la situación y preguntando "¿por qué?".

Hay momentos en la vida difíciles de entender. Sobre todo, cuando te manejas en línea recta y de buena fe, hoy con todo el dolor de mi corazón quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones".

"Herido y triste, con el alma hecha pedazos… Dios algún día me dará la respuesta".

¿Cuál es la lesión de Malagón?

A falta de confirmación oficial y por lo visto en el partido de las Águilas, Luis Ángel pudo haber sufrido una rotura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más dolorosas y complicadas en el ámbito deportivo. Este problema estaría causando que visite el quirófano y lo alejara de las canchas por un lapso que rondaría entre los seis meses y un año, aunque se tendrá que esperar los resultados de las pruebas especializadas a las que será sometido.

Además de perder la continuidad como el cancerbero inicial para André Jardine, en caso de confirmarse la gravedad del problema, estaría descartado para participar en el Mundial 2026. Malagón ha sido un constante en las últimas convocatorias de Javier Aguirre y era el mayor contendiente para tomar la titularidad del arco para la justa mundialista con el combinado mexicano.

Parece ser que Luis Angel Malagón se rompió… Se perdería la copa del mundo

Fuente: Tribuna del Yaqui