Maja Pesca, diseñada para ser cómoda: la favorita por su estilo y funcionalidad

Hermosillo, Sonora.- Maja de Pesca irrumpió en el armario urbano con una propuesta que mezcla tecnología y funcionalidad. Su pieza Signature se presenta como carta de intención: vestir a quien transita entre la naturaleza y la jornada laboral. La prenda está confeccionada en poliéster y elastano, fibras que prometen ligereza sin sacrificar resistencia. Esa elección material la posiciona por encima de las camisas convencionales en durabilidad y confort dinámico.



El diseño incorpora protección solar UPF 50, elasticidad en cuatro direcciones y paneles de ventilación estratégicos en los costados y en la espalda, recursos pensados para regular la temperatura corporal durante la actividad física prolongada, sobre todo cuando se realiza a bordo de una embarcación, en mar abierto y con el sol en su máxima expresión.

Además, un acabado repelente al agua amplía su espectro de uso: desde la mañana de pesca hasta un recorrido bajo una llovizna urbana, la camisa mantiene su funcionalidad y apariencia pulcra. La prenda resume la apuesta de la marca por piezas que responden a la demanda contemporánea: diseñada para actividades al aire libre como la pesca o el trabajo bajo el sol, fabricada principalmente de poliéster y convirtiéndola en una prenda ligera, flexible y resistente; su tela microperforada la vuelve fresca y permite sentir el aire cuando pasa.

Tiene broche de imán y hasta paño para limpiar los lentes; ofrece movilidad, protección y multifuncionalidad. Maja es, así, la mejor opción cuando se busca ropa funcional, fresca y lista para salir a la aventura. Además de estar presentes en diferentes eventos deportivos.

Cabe destacar que la indumentaria de Maja estará presente en el torneo nacional más esperado del año: Maja El Grande. Esto es pesca 2026, mismo que se pondrá en marcha viernes 13 y sábado 14 de marzo en San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora.

Hasta el momento, las inscripciones se encuentran disponibles. El costo para formar parte de este importante evento es de 10 mil pesos por embarcación. Habrá jugosas bolsas en premios y el ganador del certamen obtendrá su boleto a la gran final del serial Fishing in the Five 2025-2026, a celebrarse del 11 al 12 de julio en La Paz.

Fuente: Tribuna del Yaqui