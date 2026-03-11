Malas noticias para los Astros, iniciarán la campaña regular de MLB sin su estelar cerrador

Florida, Estados Unidos.- Los Houston Astros recibieron este miércoles la mala noticia de que tendrán que iniciar la campaña regular 2026 de Major League Baseball (MLB) sin uno de sus estelares lanzadores en el bullpen, después de anunciarse que el cerrador All-Star Josh Hader, comenzará la temporada en la lista de lesionados de 15 días.

En plática con la prensa en el complejo de entrenamientos del equipo en West Palm Beach, Florida el mánager Joe Espada dio a conocer la baja, aunque también se mostró optimista al repescto al declarar "creo que la forma en que entró hoy y cómo se sintió ayer lanzando es una buena indicación de que vamos en la dirección correcta y eso es todo lo que buscamos ahora mismo".

Josh Hader talks about his injury and being back throwing today as he settles back into his Spring Training routine. @williesicehouse pic.twitter.com/jYOBYp070d — SportsTalk 790 (@SportsTalk790) February 11, 2026

Hader no lanzó después del 8 de agosto del año pasado debido a una distensión en la cápsula del hombro. Había avanzado hasta lanzar y atrapar, pero el zurdo de 31 años no ha disputado ningún partido de entrenamiento de primavera y su preparación se extenderá más allá del primer partido de los Astros contra Los Angeles Angels el 26 de marzo. Sufrió tendinitis de bíceps mientras lanzaba en el bullpen en la pretemporada.

Hader estará fuera para el inicio de temporada

El zurdo tuvo récord de 6-2 con 28 salvamentos en 29 oportunidades y una efectividad de 2.05 en 48 apariciones la temporada pasada, su segunda desde que se unió a los Astros como agente libre por un contrato de cinco años de 95 millones de dólares.

Hader, de 31 años suma 62 salvamentos en dos temporadas con los Astros. En total, tiene 227 rescates en nueve campañas de Grandes Ligas con los Milwaukee Brewers (2017-22), los San Diego Padres (2022-23) y Houston. Seis veces All-Star, tiene marca de 34-31 con una efectividad de 2.64 en 468 salidas como relevista en su carrera.

El zurdo espera estar de regreso muy pronto

Y aunque aún no está claro quién reemplazará a Hader como cerrador al inicio de la temporada, el derecho Bryan Abreu, que tuvo un récord personal de siete salvamentos el año pasado y 16 en siete temporadas en las Grandes Ligas, es una opción. Abreu, de 28 años, tuvo una efectividad de 2.28 en 70 apariciones como relevista.

Fuente: Tribuna del Yaqui