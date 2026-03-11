NBA: Bane pone la magia y Orlando resiste a un intento de remontada de los Cavaliers

Orlando, Estados Unidos.- En lo que se prevé como un posible avance de primera ronda de playoffs, el Orlando Magic sacó la mejor parte, aunque no sin susto de por medio, después de imponerse este miércoles por apurado 128-122 ante los Cleveland Cavaliers.

El ataque de los ganadores lo comandó Desmond Bane, quien anotó un triple y dos tiros libres en los últimos 17.4 segundos para culminar una noche de 35 puntos y ayudar al Magic a conseguir su quinta victoria consecutiva, la racha más larga de la temporada para Orlando. Los Cavaliers han perdido cinco de nueve partidos tras ganar siete seguidos.

WAGIC WIN5 uD83EuDE84 pic.twitter.com/JiVbAnUU8M — Orlando Magic (@OrlandoMagic) March 12, 2026

Paolo Banchero añadió 25 puntos, ocho rebotes y siete asistencias para Orlando. Tristan da Silva anotó nueve de sus 23 puntos en el último cuarto. James Harden anotó 30 puntos y dio ocho asistencias para Cleveland. Donovan Mitchell añadió 25 puntos, anotando un triple que acercó a los Cavaliers a dos puntos después de que Orlando liderara por 13 a mitad del último cuarto.

Mitchell no tuvo mucha fortuna bajo el aro

Pero Bane respondió con un triple cuando caía fuera de la banda con 17.4 segundos restantes, y luego añadió dos tiros libres con ocho segundos restantes. Tres triples de Keon Ellis, que terminó con 20 puntos, marcaron la remontada tardía de los Cavaliers.

Tristan da Silva highlights vs. CLE:



23 PTS

4 REB

3 AST

8-13 FG

3 3PM@Kia pic.twitter.com/QcxLmF7BRg — Orlando Magic (@OrlandoMagic) March 12, 2026

Evan Mobley anotó 18 puntos y capturó 13 rebotes para Cleveland. Mitchell y Harden anotaron 16 puntos cada una en la primera mitad, pero los Cavaliers fallaron 11 de 12 triples en el segundo cuarto y estaban empatados a 62 al descanso. Harden abrió la segunda mitad con un triple, pero Mobley fue sancionado por su cuarta falta apenas 35 segundos después de comenzar el tercer cuarto.

Pelicans aguafiestas

En New Orleans, Trey Murphy III anotó 28 puntos, Dejounte Murray añadió 27 y los Pelicans vencieron a los Toronto Raptors 122-111, frustrando el regreso de Brandon Ingram a la ciudad donde jugó durante seis temporadas. Murray tuvo su partido con más goles desde su regreso tras una rotura del tendón de Aquiles derecho que le mantuvo fuera durante más de un año. Zion Williamson añadió 19 puntos para los Pelicans, que han ganado siete de diez.

uD83DuDCCAuD83DuDCCAuD83DuDCCA



27 PTS (12/20 FG)

6 AST

5 REB

2 STL https://t.co/HElZDktIKz pic.twitter.com/iXDYN5pwDX — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) March 12, 2026

En su primer partido en Nueva Orleans desde que fue traspasado a Toronto en febrero del año pasado, Ingram terminó con 22 puntos. El veterano de 10 años también superó los 11,000 puntos en su carrera. Immanuel Quickley anotó 25 puntos para Toronto, que ha perdido seis de los últimos ocho. Esta derrota hizo que los Raptors pasaran del quinto al séptimo puesto en la Conferencia Este, a medio partido de Orlando y Miami.

Fuente: Tribuna del Yaqui