Peleador mexicano queda fuera de una de las carteleras más importantes del año en la UFC por una lesión

Miami, Florida.- Uno de los eventos más esperados del año por parte de los amantes de las artes marciales mixtas es el UFC 327, que se celebrará el próximo 11 de abril. En esa función estaba programado para que viera actividad Manuel 'Loco' Torres, pero en las últimas horas se confirmó que el mexicano no podrá subir al octágono por una lesión.

El de Chihuahua se iba a medir frente a Beneil Dariush, en lo que representaba la prueba más complicada de su carrera. El 'Loco' llegaba como el número 15 del mundo de peso ligero, mientras que el nacido en Irán ocupa el lugar número 12, por lo que era un combate vital para la categoría.

Fue el propio Dariush quien reveló la noticia, afirmando que el azteca se bajó del combate por una lesión que arrastra desde hace algunas semanas. "Les voy a dar la noticia de última hora, supongo. Acabo de enterarme, creo que fue ayer o el domingo, de que Torres se bajó de la pelea. Está lesionado, así que esa pelea ya no va a suceder. Ahora mismo estoy esperando a otro oponente. Originalmente, me dijeron que iba a pelear contra Manuel en febrero, luego dijeron 7 de marzo y después 11 de abril. Supongo que estaba lesionado y fue retrasando la pelea una y otra vez", declaró el veterano.

Manuel Torres queda fuera de su pelea ante Beneil Dariush en #UFC327. “El Loco” confirmó la noticia en sus redes sociales, se disculpó con Dariush y dijo que sería un honor enfrentarlo en el futuro. Aún no hay noticias de un posible reemplazo para mantener al menos a Beneil en la… pic.twitter.com/A58VI76ljJ — Fanáticos del MMA GT (@fanaticosMMAGT) March 11, 2026

Ante eso, la UFC tendría como principal opción poner a Farès Ziam como el próximo rival de Beneil. Al igual que Torres, el francés se proyecta como uno de los peleadores con mayor ascenso de la categoría, liga cinco victorias consecutivas y en su última presentación mandó a dormir a Nazim Sadykhov.

Cabe destacar que Dariush viene de una dolorosa derrota, el pasado 16 de noviembre, cuando fue noqueado en el propio primer asalto por el francés Benoît Saint Denis, así que un nuevo descalabro lo podría dejar fuera de las clasificaciones mundiales de su división.

uD83DuDEA8BREAKING: Beneil Dariush vs Farès Ziam is in the works for #UFC327 on April 11th. pic.twitter.com/sYAYvTwdUl — Octagon Pulse | UFC MEDIAuD83DuDEA8 (@OctagonPulse) March 11, 2026

Mientras que en el caso de Manuel 'Loco' Torres, estará fuera de cualquier actividad en las próximas semanas, y se espera que sea en el segundo trimestre del año cuando vuelva al octágono y frente a Beneil Dariush. "Me lesioné, pero aun así me encantaría pelear contigo; sería un honor compartir la jaula contigo. Espero que podamos reprogramarla. ¿Junio? Me aseguraré de que valga la pena tu tiempo", sentenció en sus redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui