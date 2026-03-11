PSG golea al Chelsea y tiene medio boleto para los cuartos de final de la Champions League

Ciudad de México.- Tras sus previas actuaciones que dejaron más certezas que dudas, el Paris Saint-Germain se reivindicó ante su afición y terminó superando con categoría al Chelsea, uno de los duelos más llamativos en la ronda de octavos de final. Con este desempeño, el equipo de Luis Enrique, vigente campeón de la Champions League, tiene medio boleto para la siguiente fase de eliminación directa.

Desde los primeros minutos, ambas escuadras dejaron en claro que intentarían imponer su mandato en el compromiso, lo cual fue una premonición de la noche mágica que se viviría en el Parque de los Príncipes. Luego de varias oportunidades, fue el conjunto local el que se pudo adelantar en el marcador parcial con el tanto de Bradley Barcola al minuto 10.

La primera diana del PSG desdibujó al Chelsea, aunque cuando lucía peor, una buena jugada colectiva por la izquierda permitió que Malo Gusto ingresara en solitario por la banda contraria y, con una definición cruzada, igualó los cartones en la media hora de juego. Cuando todo indicaba que los protagonistas se irían al vestidor con el empate en el marcador, Ousmane Dembélé volvía a adelantar a los locales.

uD83DuDD25 ¡GOOOOOOL DE CHELSEA!



Ya eran muchos avisos y Malo Gusto anota el primero para los ingleses. ??#ChampionsLeague pic.twitter.com/Iqx3BCiWYm — FOX (@somos_FOX) March 11, 2026

La historia se repitió, pues cuando 'Les Blues' se encontraban perdidos en la cancha, un error en un cambio de juego defensivo por parte del PSG abrió la puerta para que Enzo Fernández moviera las redes y volviera a igualar las acciones. Con el juego tan apretado, tuvo que llegar una pifia por parte del arquero del Chelsea, quien en un intento por despejar el balón, dejó la jugada para que Vitinha lo venciera.

uD83DuDD25¡GOOOOOL DE PSG!



¿Qué está haciendo Jorgensen?



Tremendo error del arquero de los Blues y golazo de Vitinha. uD83DuDE33#ChampionsLeague pic.twitter.com/RCrbisuiQ2 — FOX (@somos_FOX) March 11, 2026

La mínima diferencia permaneció hasta el 86', cuando Khvicha Kvaratskhelia, que había ingresado en la segunda mitad, metió un trallazo desde afuera del área grande, rompiendo la tensión en el encuentro y asegurando el triunfo. Por si fuera poco, el atacante gregoriano firmó su doblete en el agregado de la parte complementaria.

?? ¡GOLAZO, GOLAZO, GOLAZO!



PSG no sabe hacer goles feos. Tremendo disparo de Kvaratskhelia... uD83DuDD25#ChampionsLeague pic.twitter.com/jiCLV7oub5 — FOX (@somos_FOX) March 11, 2026

A final de cuentas, el actual campeón de la Champions League se impuso con un contundente cinco por dos y tiene medio pie en los cuartos de final. El Paris Saint-Germain pagará visita, metiéndose a la cancha del Stamford Bridge para el partido de vuelta, programado para el próximo martes, 17 de marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui