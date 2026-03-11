Puerto Rico tiene la mira fija en el campeonato del Clásico Mundial de Beisbol 2026

San Juan, Puerto Rico.- Puerto Rico cumplió el pasado martes 10 de marzo su primera meta, que era obtener su boleto a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Beisbol. Ahora, ya con su estadía en los playoffs, la novena sueña con levantar su primer corona internacional.

Con sus importantes resultados sobre Colombia, Panamá y Cuba, los boricuas sellaron su pasaporte para los cuartos de final del torneo en el Daiken Park en Houston, aunque al final terminaron en segundo lugar al caer ante Canadá. El principal objetivo sigue siendo el mismo, tanto para el manager Yadier Molina como para sus seleccionados.

"Me siento bien contento con lo que pasó (en Puerto Rico). Obviamente, estamos en una posición de que vamos a segunda ronda independientemente de lo que pase mañana. Jugamos buen béisbol. Lanzamos superbién. Estoy muy orgulloso de mi equipo, del talento de los jóvenes. Cumplimos la meta que era pasar", indicó el manager en conferencia de prensa.

Los boricuas hasta el momento no tienen certeza de quién será su rival en los cuartos de final, pero jugarán el viernes contra el ganador del impresionante Grupo B, que se decidirá este mismo miércoles, donde tal parece que sería Italia, debido a que está superando a México en seis entradas y media.

"Ahora, depende en qué posición pasemos. Obviamente, para tú ser campeón, necesitas ganarle a todos los equipos buenos. Estamos en buena posición. Feliz y bien contento con los muchachos. Vamos a enfrentar a buenos equipos que han ganado en su pool y tienen talento. No va a ser fácil. Pero nosotros hemos confiado en este grupo y vamos a prepararnos muy bien contra el que sea. Vamos a meter mano. Confío en este talento. Tuvimos un buen torneo aquí. Tenemos buen pitcheo y la ofensiva hay que mejorarla un poco. Pero confío en los muchachos", afirmó Molina para el medio MLB.

Puerto Rico no ha podido contar con sus mejores hombres; el martes salió a relucir la ausencia de José Berríos, Carlos Correa, Francisco Lindor y Víctor Caratini por cuestiones de póliza de seguro, pero a pesar de eso, Yadier ha logrado mantener una base competitiva, que sueña con el oro.

Nolan Arenado abre la pizarra para Puerto Rico ante Canadá. uD83CuDDF5uD83CuDDF7 pic.twitter.com/MhMzppncAS — MLB Español (@mlbespanol) March 11, 2026

"Nos sentimos muy bien con lo que tenemos. Sabemos que el pitcheo ha hecho un gran trabajo y confiamos en ellos. Estos muchachos están para esto. Sabemos que tenemos buenos brazos. Tenemos mentes maestras detrás del plato en Martín (Maldonado) y Christian Vázquez. Nos sentimos confiados. Sabemos que vamos a encontrar buena calidad de equipos de ahora en adelante, pero confiamos en nosotros", sentenció el expelotero de la MLB.

