República Dominicana supera a Venezuela y hace historia en el Clásico Mundial de Beisbol

Miami, Estados Unidos.- En el cierre de actividades del Grupo D, puso en el escenario uno de los duelos más atractivos que se pueden dar en el diamante: Venezuela contra República Dominicana, e inclusive este miércoles 11 de marzo, ambas selecciones no defraudaron y protagonizaron un vibrante choque.

El partido terminó a favor de los caribeños 7-5, que no solo se apoderaron de la cima de su sector, sino que lograron entrar a los libros de historia del Clásico Mundial, al imponer récord de cuadrangulares en sus primeros cuatro compromisos dentro del torneo internacional de beisbol.

El festival comenzó en los primeros tres innings, cuando las figuras de la MLB; Juan Soto, Ketel Marte, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr. se volaron la cerca, aumentando a 13 el total de bambinazos de su país en lo que va del certamen mundialista.

JUAN SOTO HOME RUN! DR LEADS VENEZUELA 2-0! pic.twitter.com/QKDopFZasP — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 12, 2026

De acuerdo a Elias Sports Bureau, este número de metrallazos es la mayor cantidad para una selección en los primeros cuatro encuentros de un Clásico, superando la marca de 12 que impuso México en el pasado certamen del 2009, donde se quedaron en fase de grupos.

Además, por la forma en la que están jugando los dominicanos, no es de extrañarse que se queden también con la mayor cantidad de cuadrangulares en este evento. Están a un vuelacerca de empatar con los 14 que hizo esa misma versión azteca del 2009.

Más récords

Pero este no fue el único momento histórico que se vivió este 11 de marzo en el Clásico Mundial, ya que el pelotero italiano Vinnie Pasquantino se convirtió en el primer pelotero en la historia del evento que conecta tres cuadrangulares en un solo compromiso. El estelar de los Kansas City Royals lo hizo en su duelo frente a México.

Cabe destacar que, antes de la actual edición, selecciones italianas jamás habían contado con un jugador con jornada de varios cuadrangulares en un juego. Pero ahora tiene dos, ya que Dante Nori disparó dos el sábado pasado contra Brasil, haciendo historia también para su país.

A THREE-HOMER GAME FOR VINNIE PASQUANTINO uD83EuDD0CuD83EuDD0CuD83EuDD0C pic.twitter.com/lIS854ULAA — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Con el bat encendido, el cañonero levanta la mano para ser uno de los jugadores a seguir de Italia en el Clásico Mundial, donde dicha selección además clasificó a los cuartos de final de manera invicta y como líder de su grupo, por encima de Estados Unidos, que terminó segundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui