Se aclara el panorama para México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026; esto necesita para clasificar

Houston, Estados Unidos.- México disputará su último compromiso durante la primera ronda en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 enfrentando a Italia, con tres equipos del Grupo B buscando su boleto para avanzar a la siguiente fase. Con los resultados obtenidos en partidos anteriores, el panorama para la novena 'Tricolor' parece haberse aclarado y solo dependerán de lo que hagan ellos para clasificar a cuartos de final.

El grupo en el que se encuentra la Selección Mexicana de Beisbol es probablemente el más competido, ya que al momento no hay ningún clasificado. En primera posición marcha el equipo italiano con marca perfecta de tres victorias sin derrota; Estados Unidos es segundo con tres triunfos y un descalabro y México es tercero con foja de dos y uno. Gran Bretaña y Brasil son los únicos descartados de este conjunto.

Hasta antes de lo acontecido en la jornada del martes 11 de marzo, la clasificación dependería de muchos factores, pero luego de la sorpresiva victoria de Italia sobre el equipo estadounidense, las dudas se aclararon y pareciera beneficiar a la novena mexicana. Estos son los diferentes escenarios a los que se enfrentarán los dirigidos por Benjamín Gil, partiendo de que México necesita ganar obligatoriamente para avanzar.

Escenario 1: La novena mexicana anota entre una y cuatro carreras para vencer a Italia; este resultado permitirá que el conjunto azteca avance como primer lugar del Grupo B, mientras que los italianos serían segundos y Estados Unidos quedaría eliminado.

Escenario 2: México vence a Italia, anotando cinco o más carreras; esto invertiría los puestos, ya que los estadounidenses pasarían como líderes, mientras que los aztecas serían segundos y la novena europea estaría quedando eliminada.

*Nota: En caso de que México pierda ante Italia, ningún resultado le daría la oportunidad de avanzar

Tiebreaker scenarios for Italy, Mexico and USA in Pool B: https://t.co/PxppTDqHWd pic.twitter.com/TzWhLRVr3o — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2026

Los dos equipos que avancen a las rondas de eliminación directa permanecerán en el Daikin Park de Houston, hasta donde arribarán los clasificados del Grupo A para disputar los cuartos de final. Hasta el momento, Puerto Rico es quien ya aseguró su boleto, mientras que Canadá y Cuba disputarán el cupo restante.

El partido decisivo para México será durante la tarde del miércoles 11 de marzo. El playball está programado para cantarse en punto de las 17:00 horas (horario CDMX) y tendrá como abridores a dos brazos de lujo en MLB: Javier Assad será el inicialista 'Tricolor', mientras que Aaron Nola subirá a la loma por el conjunto rival.

