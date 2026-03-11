Selección Mexicana se queda sin portero para el Mundial 2026; América confirma la lesión de Malagón

Ciudad de México.- Las peores noticias para las Águilas del América y la Selección Mexicana se han confirmado luego de que se hicieran públicos los resultados de las pruebas a las que fue sometido Luis Ángel Malagón. De acuerdo al parte médico oficial, el cancerbero sufrió una lesión en el tendón de Aquiles y, a pesar de que no informaron sobre su tiempo de baja, es un hecho que se perderá la Copa del Mundo 2026.

Malagón sufrió la lesión en el partido del América contra Philadelphia Union de la Concachampions 2026, cuando intentó despejar un balón en la recta final de la primera mitad. El cancerbero no plantó bien su pierna de apoyo y terminó resbalando, lo que ocasionó un dolor inmediato en la zona del tobillo izquierdo; Luis Ángel terminó abandonando la cancha en camilla y en su lugar ingresó Roberto Cota.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8 ¡ÁNGEL MALAGÓN SE LESIONÓ! uD83DuDEA8uD83DuDEA8



Malagón se lesiona y no se levanta del césped, ya calienta Rodolfo Cota.



uD83DuDD35 @PhilaUnion 0-1 @ClubAmerica uD83EuDD85 #CONCACAF pic.twitter.com/KhBxugHP1L — FOX (@somos_FOX) March 10, 2026

El primer indicio sobre la gravedad del problema llegó en la conferencia de prensa posterior al triunfo, donde André Jardine confirmó que se trataba de una lesión en el tendón de Aquiles, aunque en ese momento se mostraron optimistas en que no fuera una rotura total. "Ojalá no sea rotura total, y que solo sea parcial, al mínimo, que lo va a sacar, por cierto, por un buen tiempo ahí".

América confirma la gravedad

Durante la tarde del miércoles, 11 de marzo, las Águilas emitieron el parte oficial a través de su cuenta de X, donde revelaron que se trataba de una ruptura total del músculo antes mencionado. "El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles".

Por la misma vía, informaron que el daño es tal, que su jugador terminará visitando el quirófano para ser sometido a una cirugía reparadora del daño. Aunque no revelaron el tiempo de recuperación y solo abundaron que eso dependerá de la evolución día a día, una lesión de dicha magnitud suele alejarte de las canchas entre seis y 12 meses.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles.



Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución.#SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/CjpQiYZvRC — Club América (@ClubAmerica) March 11, 2026

Este es un duro golpe no solo para el América, sino para las aspiraciones de la Selección Mexicana, ya que perdieron al que estaba proyectado para ser su arquero titular. Ahora, Javier Aguirre tendrá los duelos amistosos para definir al que se convertirá en su guardameta principal para la Copa del Mundo 2026, donde el 'Tala' Rangel y Guillermo Ochoa se competirán el puesto.

#Deportes | Álvaro Fidalgo y 'Memo' Ochoa serán convocados por la Selección Mexicana en la fecha FIFA ?uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/MtmUZAmy3a — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui