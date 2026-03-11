Thibaut Courtois niega que el Real Madrid conspiró contra Xabi Alonso: "Nadie le hizo la cama"

Ciudad de México.- El Real Madrid dio un golpe de autoridad en la Champions League luego de haberse llevado la victoria ante el Manchester City en la ida de los octavos de final. Thibaut Courtois fue uno de los jugadores más destacados en el terreno de juego, aunque sus declaraciones en la zona de prensa mixta son las que lo han puesto en el foco de la prensa internacional.

El equipo español tuvo como héroe a Federico Valverde, quien fue el responsable de las tres anotaciones con las que superaron a los 'Citizens'. El mediocampista uruguayo inauguró el marcador al minuto 20 con una asistencia del propio Courtois y, para antes de la media hora, ya tenía el dos por cero. La anotación con la que se selló la victoria cayó al 42', con una gran jugada que incluyó un globito y una volea dentro del área.

#Deportes | Triplete de 'Fede' Valverde acerca al Real Madrid a cuartos de Champions League tras vencer al City ???https://t.co/zCXrYbflKE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 11, 2026

El Real Madrid había perdido contra el Manchester City en diciembre del 2025, mientras estaban bajo el mando de Xabi Alonso, y fue precisamente a partir de ese encuentro que se puso en duda el puesto del estratega español, el cual fue despedido días después. Sobre ese encuentro, se le cuestionó a Courtois si el equipo había llegado con ganas de venganza ante los 'Citizens', lo cual negó de manera categórica.

Las declaraciones del guardameta belga escalaron cuando hicieron referencias a los rumores sobre la mala actitud de ciertos jugadores en el vestuario blanco en esos días. "Piensan que esto es una guardería y que hacemos lo que queremos. Nosotros respetamos a los entrenadores, a los cuerpos técnicos, a todo el mundo. Muchas críticas son injustas. Otras son correctas y está bien".

No creo que sea así. Nadie ha hecho la cama a Xabi. Decir que no nos gusta la táctica, que no nos gustan los vídeos; se ha dudado de nuestra profesionalidad. Los primeros meses con Xabi fueron muy bien. Y tuvimos un bache, que no nos encontramos, pero nosotros no mandamos".

uD83DuDDE3? “Nadie ha hecho la cama a Xabi”.



?? Así de contundente ha respondido Courtois. Lamenta que se haya dudado de la "profesionalidad" del equipo.



uD83DuDDE3? "El míster manda y nosotros respetamos esa autoridad".



'#EstudioEstadio Champions', en DIRECTO: https://t.co/TIK2uVZjdQ pic.twitter.com/1hcGc3TIPf — Teledeporte (@teledeporte) March 11, 2026

La buena actuación del Real Madrid en el Santiago Bernabéu les permite tomar ventaja en la eliminatoria de la Champions League. Ahora, los comandados por Álvaro Arbeloa pagarán la visita al Manchester City, aunque ahora con la consigna de administrar la ventaja, sin tener que demostrar una propuesta ofensiva arrasante.

Fuente: Tribuna del Yaqui