Triplete de 'Fede' Valverde acerca al Real Madrid a cuartos de Champions League tras vencer al City

Ciudad de México.- El Real Madrid se enfrentó a uno de sus duelos más duros de las últimas semanas, el cual terminó sentenciando en los primeros 45 minutos con una excelente actuación de Federico Valverde. El mediocampista uruguayo saltó a la cancha como titular y marcó las tres anotaciones con las que el conjunto blanco superó al Manchester City en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Pese al resultado final, fueron los 'Citizens' quienes terminaron imponiendo su dominio en el arranque del compromiso, ya que asediaron de manera constante el arco rival, aunque no pudieron tener la contundencia para hacerse presentes en el marcador. Una de las más claras fue al minuto 8, cuando Erling Haaland metió un centro que cruzó toda el área chica, aunque no hubo nadie que lo empujara.

Cuando los visitantes lucían mejor, llegó la primera de peligro para el Real Madrid, la cual terminó inaugurando el marcador. El City estaba mal parado en el fondo, de lo cual se percató Thibaut Courtois, quien metió un despeje largo para Valverde; en primera instancia parecía que el sudamericano había alargado de más el balón, pero ante la dudosa salida del arquero rival, 'Fede' terminó definiendo con el arco vacío.

¡GOLAZO, GOLAZO, GOLAZO, DEL REAL MADRID!



Tremenda asistencia de Courtois, pero lo que hizo Valverde es de otro planeta.

La anotación fue un balde de agua fría para la ofensiva del City, quienes no tardaron mucho en ampliar la ventaja con una fenomenal combinación entre Valverde y Vinícius Júnior. El brasileño encaró desde la banda e intentó meter un balón filtrado, el cual fue desviado por un rival; el balón le cayó a Federico, quien primero controló de derecha y con un zurdazo certero la mandó a guardar en el segundo poste.

Esto desató una verdadera fiesta en el Santiago Bernabéu, pues el equipo local lo ganaba dos por cero antes de la media hora, aunque la 'cereza del pastel' todavía estaba por llegar. Al 41', el uruguayo picó al área, lo cual fue visto por Brahim Díaz, quien le puso el pase; al recibir, Valverde hizo un globito y definió de volea para concretar la clase maestra y poner el tres por cero que se terminó convirtiendo en definitivo.

¡APAGUEN LAS LUCES Y YA VÁMONOS!



TRIPLETE de Valverde y los tres han sido GOLAZOS... ¡Guarden la fecha de hoy porque es la noche mágica de Don Federico Valverde!





En los segundos 45 minutos, los locales se enfocaron en administrar la ventaja y lograron mantener su arco en ceros. Con medio boleto para los cuartos de final, el Real Madrid pagará la visita y se meterá a la cancha para el partido de vuelta, el cual está programado para el martes 17 de marzo.

