Ya es oficial; Travis Kelce regresa para un último baile con los Kansas City Chiefs

Kansas City, Estados Unidos.- En las últimas 13 temporadas, Travis Kelce no ha jugado para otro equipo que no sea Kansas City, y esta racha continuará al menos por un año más, después de anunciarse este miércoles que los Chiefs acordaron traer de vuelta al tight end cuatro veces All-Pro para su decimocuarta campaña.

Kelce, de 36 años, había decidido en los últimos días posponer su jubilación por un año más en lugar de acabar con una carrera sobresaliente que incluye tres anillos de Super Bowl con un récord de 6-11 esta pasada temporada, para seguir recibiendo pases de Patrick Mahomes. El acuerdo de un año vale 12 millones de dólares con incentivos que podrían elevar el total a 15 millones.

"Siempre hay que dar un paso atrás, respirar y dejar que las emociones de la temporada se calmen y ver dónde está el cuerpo", dijo Kelce durante una entrevista el martes. "Hombre, todavía estoy enamorado de este juego. Sigo encantado de ir a trabajar, ponerme las almohadillas, esforzarme y simplemente jugar".

Kelce regresa para jugar un año más con su amigo

Kelce había indicado ya en el combine de scouting de la NFL que quería jugar para Kansas City si regresaba. "Mi mejor oportunidad fue jugar para los Chiefs una vez más y volver a este juego", dijo. "Hay muchas piezas en Kansas City que simplemente me encantan y estoy deseando volver a con ellas".

El ala cerrada quiere finalizar su carrera a tope

Además, la oportunidad de seguir jugando para el entrenador Andy Reid y junto a su mejor amigo Mahomes, que espera estar listo para la Semana 1 tras una operación a finales de temporada por un ligamento de rodilla desgarrado, fue muy atractiva. "Lo más importante al volver es que tenemos que tener aún más hambre que antes. Hablando con Pat, el entrenador Reid y los chicos, es bastante (evidente) que ahora mismo hay mucha mentalidad de 'perro' para arreglar esto", dijo Kelce. "Esa mentalidad ya me está motivando a llegar a donde necesito durante la temporada".

Taylor Swift influyó también en su decisión

Además, Kelce dijo también que su prometida, la superestrella del pop Taylor Swift, tuvo un papel en su decisión de regresar. "Compartimos el mismo amor por lo que hacemos, y afortunadamente hemos tenido este deseo desde que éramos niños en nuestras profesiones selectivas", dijo Kelce.

Fuente: Tribuna del Yaqui