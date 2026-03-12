Benjamín Gil pone en duda su continuidad como manager de México: "No sé si seguiré a cargo"

Houston, Estados Unidos.- La Selección Mexicana de Beisbol ha finalizado su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, luego de una dolorosa derrota ante Italia. Tras ello, Benjamín Gil aceptó que su futuro es incierto, pues no sabe si será designado para estar al mando del combinado 'Tricolor' para la siguiente justa internacional.

México llegó a su último compromiso de la ronda grupal con la clasificación en sus manos, ya que solo les bastaba ganar para asegurar su boleto a la siguiente ronda, pero en cambio, terminaron cayendo con un abultado marcador de nueve anotaciones por una. Italia fue quien se erigió como líder del Grupo B con paso invicto, mientras que Estados Unidos tuvo que esperar el Team Quality Balance para conseguir su boleto.

#Deportes | Estados Unidos asegura su boleto en el Clásico Mundial de Beisbol 2026; jugarán cuartos de final uD83CuDDFAuD83CuDDF8?https://t.co/3c7pCiB986 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 12, 2026

Sobre la actuación de la novena mexicana, Gil descartó que esto se considere como un fracaso, ya que terminaron perdiendo contra dos selecciones que están plagadas de estrellas y elementos de gran calidad. "La verdad, yo no lo considero un fracaso, porque Italia es un buen equipo", comentó.

Yo estoy bien orgulloso de mis jugadores porque pelearon hasta el último momento, nunca se dieron por vencidos; no fue por falta de ganas, no fue por falta de compromiso, ni falta de preparación”

Al ser cuestionado sobre su continuidad al mando del equipo mexicano de beisbol, el 'Matador' aseguró no estar al tanto del plan de la Femebe y que en los siguientes días se dará a conocer el programa de trabajo de cara a la siguiente edición del Clásico Mundial de beisbol. "No sé si seguiré a cargo de la selección en tres años".

Pese a ello, aseguró que él tiene la disponibilidad de seguir en las riendas de la novena mexicana, asegurando de paso que con el material deportivo que hay en la actualidad, es cuestión de tiempo para que se consiga un campeonato internacional para la nación. Por último, atribuyó la derrota ante Italia y la posterior eliminación al nulo bateo oportuno presentado por sus jugadores. "Al último, tuvimos unas cuantas oportunidades y no cayó el hit oportuno, o no hubo la calidad de turnos que quisiéramos tener. Eso sucede".

BENJAMÍN GIL QUIERE CONTINUAR ?uD83CuDDF2uD83CuDDFD



?Tras la eliminación en el Clásico Mundial, el mánager expresó su deseo de seguir al frente de la novena nacional.



Aseguró que dirigir al equipo es una gran bendición y que su objetivo primordial sería entregarle un campeonato mundial al… pic.twitter.com/a85ZHfT2h4 — Estadio Deportes (@EstadioDxts) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui