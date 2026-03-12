'Checo' Pérez confía en poder sumar sus primeros puntos con Cadillac: "Es una tarea grande"

Ciudad de México.- Cadillac ya tuvo su primera carrera en la Fórmula 1, donde, a pesar de que no se obtuvieron los resultados esperados, fue de destacar que Sergio Pérez pudo completar el Gran Premio de Australia 2026 ante múltiples abandonos de su compañero y otros rivales. Fue precisamente el piloto mexicano quien se mostró optimista y considera que, antes del parón veraniego, podrá sumar sus primeras unidades.

Cabe recordar que 'Checo' sufrió múltiples problemas en el Circuito de Melbourne, los cuales mermaron su rendimiento y lo dejaron en 'terreno de nadie', peleando en las últimas posiciones. A pesar de haber sido doblado en múltiples ocasiones por los líderes, el tapatío logró mirar la bandera de cuadros, marcando un hito así para Cadillac, que logró completar su primera carrera en la categoría reina del automovilismo.

#Deportes | ¿Éxito o fracaso? Así fue el debut de 'Checo' Pérez y Cadillac en el Gran Premio de Australia 2026 uD83EuDDD1uD83CuDFFBuD83CuDFCE?uD83EuDD14https://t.co/ZD9iNN5i9K — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 8, 2026

Previo a la siguiente carrera del calendario, Pérez Mendoza aprovechó para elogiar el trabajo realizado por toda su escudería, ya que, a pesar de los meses de planeamiento, la carrera en Australia fue la primera ocasión que pudieron trabajar todos en sintonía. "Cuando consideras la cantidad de tiempo que este equipo ha estado trabajando junto, es muy poco. Es una operación masiva con estas nuevas reglas".

No muchos autos lograron llegar al final, y nosotros lo hicimos, desafortunadamente, solo con un coche. Pero sabemos que el primer objetivo está cumplido".

Pese a ello, el tapatío resaltó los errores en el MAC-26 como las fuertes vibraciones, las cuales causaron el perder el control del monoplaza en un par de ocasiones, además de desprender los espejos retrovisores. "Tuvimos muchas vibraciones durante la carrera. Creo que gran parte de nuestro rendimiento se vio afectado por la cantidad de vibraciones que tuve desde la vuelta uno".

Checo and Valtteri's problems were a mirror image uD83DuDE2E



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Por último, Sergio Pérez considera que si la escudería sigue trabajando con el mismo enfoque como lo han hecho hasta hoy, podrían alcanzar la zona de puntos antes de mitad de año. "Espero que para el parón de verano ya hayamos podido sumar algunos puntos. Obviamente, es una tarea grande con la brecha que tenemos actualmente".

Fuente: Tribuna del Yaqui