Cibacopa: Halcones de Obregón visitan a los Rayos de Hermosillo en el Clásico de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Con realidades distintas, pero con el mismo objetivo, dos de los equipos representantes del estado de Sonora, los Halcones de Obregón y los Rayos de Hermosillo se miden este fin de semana en duelo en el que estará en juego no solo el resultado, sino el orgullo de poder decir que se derrotó al acérrimo rival.

Los emplumados arriban a la capital sonorense con récord de 9-3, perfilados como uno de los mejores equipos en lo que va del torneo 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, donde han impuesto condiciones tanto en patio ajeno, como cuando juegan en su nido, la Arena Itson.

Gelpi tiene a su equipo en los primeros planos

Bajo las órdenes de Manu Gelpi, los obregonenses muestran un gran juego de conjunto, sin presiones y siempre manteniendo el orden que les imprime el técnico argentino, cuya lectura de cada juego es clave para salir adelante incluso cuando el rival se muestra superior sobre la cancha.

Los emplumados brillaron ante los Caballeros

Una prueba de ello es la última serie que sostuvieron en su nido, donde remontaron un gran déficit de 27 puntos en el marcador en el cuarto final, para sacar la victoria y completar la limpia ante los visitantes Caballeros de Culiacán, ante la algarabía de su afición.

Rayos siguen batallando para sacar victorias

En cambio, los hermosillenses no han logrado despuntar todavía en el circuito, colocándose en la parte baja de la tabla de posiciones con marca de 4-6, con un equipo que muestra destellos pero que luce más en lo individual, que en lo colectivo.

Esto podría cambiar este fin de semana, ya que Rayos arriba a este duelo con un buen descanso y con fuerzas renovadas, algo que deberá aprovechar el coach Elián Villafañe, quien sigue moviendo sus piezas para hacer de su equipo un contendiente.

Clásico de Sonora

Halcones de Obregón vs. Rayos de Hermosillo

Sede: Arena Sonora, Hermosillo, Sonora

Fechas: Juego 1: Viernes 13 de marzo / Juego 2: Sábado 14 de marzo

Horario: 20:00 horas, ambos juegos

Dónde ver: TVC Deportes

Fuente: Tribuna del Yaqui