Cincinnati golea a los Tigres y está muy cerca de los cuartos de final de la Concachampions

Cincinnati, Estados Unidos.- Noche de pesadilla para la Liga MX, ya que los Tigres fueron superados por completo ante el Cincinnati TQL Stadium, que con un amplio marcador de 3-0 se pone muy cerca de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

A pesar de contar con una de las mejores plantillas del continente, los de Nuevo León no salieron finos y los de la MLS aprovecharon cada error para hacer daño e irse al 'Volcán' con una gran ventaja, ya que los mexicanos necesitarán ganar por una diferencia de cuatro para avanzar.

Acciones

El marcador se abrió al minuto cinco, cuando un error en la salida de Nahuel Guzmán que concluyó en los pies de Kevin Denkey terminó en anotación. Tres minutos después, otra vez, Guzmán se equivocó en la salida y le dejó el balón a Pavel Bucha, pero en esta ocasión los locales fallaron.

En la segunda mitad, Cincinnati salió con determinación y al minuto 53 Tom Barlow hizo el segundo; el delantero ingresó solo al área para definir y colocar el 2-0, marcador que ya ponía a los de la Liga MX entre las cuerdas. La goleada se consumó al 83, cuando Denkey selló su doblete con un disparo desde la media luna para el 3.0 final.

La serie se definirá el próximo 19 de marzo en el Estadio Universitario, donde los de Guido Pizarro tendrán una tarea complicada, que es remontar el marcador. Para mandar todo a tiempo extra, necesitan ganar por tres tantos, mientras que, superando al rival con cuatro de diferencia, avanzan de manera directa.

Otros resultados

Cabe destacar que este no es el único resultado negativo de una escuadra mexicana en el torneo, ya que los bicampeones, el Toluca, terminaron por caer en su visita a San Diego 3-2, a pesar de jugar con un hombre más. A su vez, en este mismo partido, Marcel Ruiz salió de cambio por una lesión.

El único equipo que tuvo una jornada positiva en su visita a tierras norteamericanas fue el América, que superó al Philadelphia Union un gol por cero, encaminando con esto su vuelo a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Mientras que en juego entre equipos tricolores, el Cruz Azul pegó primero en el partido de ida, venciendo 3-2 a los Rayados del Monterrey.

Fuente: Tribuna del Yaqui