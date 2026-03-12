El Clásico Mundial de Beisbol 2026 tiene listos sus cuartos de final; así queda el camino al título

Ciudad de México.- Con juegos electrizantes de inicio a fin, se dio por terminada la primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol 2026 y ya se tienen definidas las selecciones que avanzaron a la fase de eliminación directa. Son ocho combinados los que disputarán los cuartos de final y seguirán en el camino por el título.

Para las siguientes fases, cabe recordar el tipo de formato del torneo; la primera ronda tuvo cuatro grupos diferentes y luego de un Round Robin entre sí, lograron avanzar los mejores dos clasificados. Por determinación previa al inicio del certamen, se sabe que los mejor posicionados del Grupo A se enfrentarán a los del B y, por su parte, los clasificados del C y D protagonizarán el otro lado de la llave eliminatoria.

Grupo A : En dicho conjunto, Canadá logró clasificar en primer lugar, mientras que Puerto Rico quedó en la segunda posición, consiguiendo la clasificación hasta el último duelo.

: En dicho conjunto, logró clasificar en primer lugar, mientras que quedó en la segunda posición, consiguiendo la clasificación hasta el último duelo. Grupo B: Italia se concretó como una de las mayores sorpresas. Ya que finalizó la primera ronda con paso invicto; por su parte, Estados Unidos avanzó in extremis, pues tuvo que esperar a otros resultados para conocer su futuro.

Team Italy finished a perfect 4-0 to win Pool B! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/5cGQRzWOAy — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Grupo C : Esta agrupación fue la primera que comenzó con las acciones del torneo y, por consiguiente, la primera que tuvo a sus clasificados; Japón hizo valer su estatus de favorito y avanzó sin mayores complicaciones, seguido por Corea del Sur .

: Esta agrupación fue la primera que comenzó con las acciones del torneo y, por consiguiente, la primera que tuvo a sus clasificados; hizo valer su estatus de favorito y avanzó sin mayores complicaciones, seguido por . Grupo D: República Dominicana y Venezuela lograron clasificarse a la fase de eliminación directa luego de cuatro intensos compromisos

Así se jugarán los cuartos de final

Corea del Sur (segundo del Grupo C) vs. República Dominicana (ganador del grupo D) - viernes, 13 de marzo

Estados Unidos (segundo del Grupo B) vs Canadá (ganador del Grupo A) - viernes, 13 de marzo

Italia (ganador del Grupo B) vs. Puerto Rico (segundo del Grupo A) - sábado, 14 de marzo

Venezuela (segundo del grupo D) vs Japón (ganador del grupo C) - sábado, 14 de marzo

Para las semifinales y la final posterior, todos los equipos clasificados se trasladarán al loanDepot Park de Miami, Estados Unidos. Los compromisos se jugarán en días consecutivos, ya que las semifinales serán los 15 y 16 de marzo, mientras que el martes 17 del mismo mes se tendrá la definición por el campeonato.

The #WorldBaseballClassic bracket is set heading into the quarterfinals! pic.twitter.com/Jmh1PkOd9s — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Fuente: Tribuna de Yaqui