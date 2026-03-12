El manager de Estados Unidos, Mark DeRosa, reconoce que falló frente a Italia en el Clásico Mundial

Texas, Estados Unidos.- La selección de Estados Unidos está en la siguiente ronda del Clásico Mundial de Beisbol, y aunque cuenta con un trabuco, el conjunto de las 'Barras y las Estrellas' estuvo muy cerca de despedirse del magno torneo en fase de grupos.

El pasado martes 10 de marzo, Estados Unidos cayó frente a Italia, complicando con esto su futuro, pero la contundente victoria de los mismos europeos 9-1 frente a México, provocó que el team USA obtuviera su boleto directo a los cuartos de final.

Este jueves 12 de marzo, en conferencia de prensa, el manager de la selección de Estados Unidos, Mark DeRosa, reconoció que tuvo un gran error de subestimar a Italia, ya que pensó que su club estaba clasificado a los cuartos de final antes de que efectivamente lo hubieran hecho.

“Me equivoqué… Leí mal por completo los cálculos.”



El mánager Mark DeRosa confirma que no sabía que el equipo de USA aún podía ser eliminado durante la fase de grupos.



pic.twitter.com/jSlMFSQjyT — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) March 11, 2026

Muy afortunado de avanzar. Italia quedó con marca de 4-0 en la ronda de grupos. Fueron muy subestimados de cara a este torneo; definitivamente, ese no fue el caso. Me quito el sombrero. Nos dieron una mano. Estaba demostrando demasiada confianza. Punto final. Es mi culpa. Me sentí bien por la posición en que nos encontrábamos después de México. No nos olvidamos del hecho de que debíamos salir y jugar bien contra Italia. Jugaron de manera bien impresionante. Llegaron temprano y nos golpearon. Tomaron una gran ventaja. Llegamos a ese partido preparados para ganarlo. Creo que han surgido ideas equivocadas".

Ahora, con ya la clasificación asegurada y con el panorama de medirse ante Canadá este viernes 13 de marzo en los cuartos de final, Estados Unidos tiene una vez más la oportunidad de demostrar por qué es denominado uno de los equipos favoritos a levantar la corona.

"Definitivamente, los muchachos tienen una nueva oportunidad. Debo elogiar a Vinnie Pasquantino e Italia, la verdad. Llegué a ese partido confiado más de la cuenta y me bajaron a la tierra. Ahora dimos vuelta a la página y nos enfocamos en Canadá. En resumidas cuentas, los muchachos están bien entusiasmados y listos para salir a la carga. Debemos confiar inmediatamente en este proceso bien rápido y tratar de crear un equipo, sentenció el estratega a horas de su choque de eliminatoria.

“There’s a couple false narratives out there. I was well aware that we had to win that game based on all the scenarios. They went in 2-0. We went in 2-0.”



USA was 3-0 pic.twitter.com/tjwDKfZplK — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui