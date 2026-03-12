El sonorense Daniel 'Venadito' Herrera está listo para medirse ante el noqueador Ricardo Arce

Ciudad Obregón, Sonora.- Volverán a 'tronar los cueros' en el Gimnasio Municipal Manuel Lira García, de Ciudad Obregón, donde el popular pugilista cajemense, Daniel Herrera, regresa a la actividad ante su gente frente al peligroso noqueador Ricardo Arce, este viernes 13 de marzo.

Tanto el 'Venadito' Herrera como el 'Lobito' cumplieron este jueves con la primera prueba, que era superar a la romana. En el caso del sonorense, marcó 59. 600 kilogramos, mientras que su rival paró la báscula en 59.400 kilogramos, por lo que ambos están listos para la guerra.

El 'Venadito' llega con una marca de nueve victorias, tres derrotas y cinco nocauts, mientras que el de la dinastía Arce ostenta un récord explosivo de ocho triunfos, sin derrota y un empate con siete nocauts. Si bien los números favorecen al de Sinaloa, lo cierto es que este es su regreso al ring luego de casi tres años de ausencia.

Herrera y Arce cara a cara

Este es el segundo choque que tiene Herrera como estelar en Cajeme; el anterior fue el pasado 3 de octubre, cuando se impuso por la vía del nocaut a Ernesto García, en el Palenque de la Expo de Ciudad Obregón. Además del triunfo frente al 'Neto', Luis Daniel ha tenido grandes guerras arriba del ring frente a Dan Reyes, Pablo Servín, David Alexander Liera King, entre otros.

Mientras que el 'Lobito', la última vez que se puso los guantes fue el 14 de diciembre del 2023; en esa ocasión fulminó en el segundo episodio a Daniel Zavala. Ahora el de Los Mochis tiene la oportunidad de tener un regreso triunfal y frenar el ascenso del 'Venadito'.

Coestelar

Antes del choque estelar, el cajemense Víctor Peñuñuri se medirá ante el también sinaloense Jassiel Sánchez, en una pelea a seis asaltos en la división de los superligeros. Cabe destacar que este es el regreso del 'Vicman' a su tierra, luego de su destacado paso por Estados Unidos.

Víctor listo para la guerra

Igualmente, Mario Valenzuela, que viene de tener actividad en la Gran Bretaña, forma parte del evento. A su vez, el prospecto sonorense, Tedeo Chaira, es otro de los pugilistas a seguir que formarán parte de esta interesante función de boxeo.

Fuente: Tribuna del Yaqui