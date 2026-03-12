Figura del Clásico Mundial de Beisbol 2026 confiesa que quiere jugar en el Caribe

Texas, Estados Unidos.- La fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026 ya llegó a su final y una de las figuras en esta primera ronda del torneo es, sin duda alguna, Vinnie Pasquantino, pelotero italiano que entró a los libros de historia al conectar tres cuadrangulares este miércoles 11 de marzo ante México.

Aunque milita con los Kansas City Rotals, el cañonero no esconde su deseo de volver al Caribe, específicamente a la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana, certamen que el pelotero ya conoce, pero en el que tuvo un primer paso desafortunado.

Me gustaría hablarle a la gente de la República Dominicana rápidamente. Por favor, vuelvan a invitarme algún día. Estoy mirando directamente a la cámara. Me disculpo por lo mal que jugué en esa liga. Me despidieron de esa isla muy rápido con lo mal que jugué. Entonces, me gustaría volver algún día y enseñar que puedo ir y producir", expresó el estelar de Italia, una vez que se culminó el partido contra México.

Vinnie Pasquantino: "I'm caffeinated. I'm beaned up right now ... You're welcome, USA." uD83DuDE02



(Via: @MLBONFOX)pic.twitter.com/TwlvZAxwf6 — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) March 12, 2026

Cabe destacar que Pasquantino jugó en ocho compromisos con los Tigres del Licey durante la temporada 2021-22 de la liga dominicana, donde al final, bateó para .133, conectando solo cuatro hits en 31 turnos, conectando además un jonrón, dos carreras impulsadas y tres anotadas.

Ahora, tras su histórica actuación en el cierre de la fase de grupos del torneo internacional, donde se convirtió en el primer jugador en conectar tres jonrones en un mismo duelo, el nombre de Pasquantino vuelve a resonar entre los fanáticos de dicha liga. Con su explosiva demostración ofensiva y el deseo que tiene por volver, es probable que se le vea una vez más en el circuito invernal.

A pesar de que su paso fue muy corto y terminó por ser despedido, el jugador asegura que conserva buenos recuerdos de su experiencia en Dominicana, e inclusive antes de concluir su referencia al tema en la rueda de prensa, el inicialista se despidió en español con la frase "Licey campeón".

A THREE-HOMER GAME FOR VINNIE PASQUANTINO uD83EuDD0CuD83EuDD0CuD83EuDD0C pic.twitter.com/lIS854ULAA — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Tanto Pasquantino como la selección de Italia volverán a la actividad este sábado 14 de marzo, cuando se midan ante Puerto Rico en el Daikin Park, de Houston, Texas, como parte de los choques de los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui