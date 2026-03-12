Gran Premio de China EN VIVO; dónde VER la segunda carrera de 'Checo' Pérez con Cadillac en F1

Ciudad de México.- La Fórmula 1 inauguró la temporada 2026 con una caótica prueba en Australia y, para la segunda fecha en el calendario, se tendrá el Gran Premio de China, el cual exigirá al máximo los monoplazas con las nuevas regulaciones de la FIA. Del mismo modo, Sergio Pérez tendrá su segunda carrera con Cadillac mientras intentan encontrar un ritmo que les permita competir y salir del fondo de la parrilla.

El Circuito Internacional de Shanghái alberga la carrera en la República Popular de China desde el 2004, cuando fue incluido en el calendario oficial de la F1. El trazado cuenta con 16 curvas, incluyendo el mítico 'caracol' al finalizar la larga recta principal; el recorrido es de una longitud que supera los 5.4 kilómetros y la prueba consta de 56 giros.

A la prueba en territorio asiático, George Russell llega como el ganador más reciente y único del 2026 luego de que con su Mercedes logró imponerse en el GP de Australia. El británico combatió codo a codo con Charles Leclerc en las primeras vueltas, aunque después, puso tierra de por medio y finalizó la jornada con una cómoda ventaja, siendo Kimi Antonelli su más cercano perseguidor.

#Deportes | George Russell conquista un caótico Gran Premio de Australia en el inicio de la F1 2026 uD83CuDFCE?uD83CuDFC6uD83CuDDE6uD83CuDDFAhttps://t.co/xUbkZLOaWt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 8, 2026

Por su parte, 'Checo' tuvo una discreta actuación en su primer día de carrera oficial con Cadillac, pues finalizó en el último puesto, además de haber sido doblado en un par de ocasiones por los líderes. Pese a ello, lo remarcable es que pudo completar en su totalidad la prueba, lo que le permite al equipo recolectar información valiosa para continuar desarrollando el MAC-26.

#Deportes | ¿Éxito o fracaso? Así fue el debut de 'Checo' Pérez y Cadillac en el Gran Premio de Australia 2026 uD83EuDDD1uD83CuDFFBuD83CuDFCE?uD83EuDD14https://t.co/ZD9iNN5i9K — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 8, 2026

La configuración de la pista pondrá en predicamentos a los 22 pilotos que integran la parrilla, ya que el circuito cuenta con dos largas rectas, las cuales exigirán al máximo el uso de la parte eléctrica del monoplaza. Estos nuevos autos tienen un 50 por ciento de su potencia y ya durante la primera prueba del año, múltiples conductores se quejaron de la exigente gestión que tienen que hacer para no perder velocidad durante la maniobra de rebase.

Horarios del GP de China 2026

FP1: Jueves, 12 de marzo - 21:30 horas

Clasificación Sprint: Viernes, 13 de marzo - 01:30 horas

Carrera sprint: Viernes, 13 de marzo - 21:00 horas

Clasificación: Sábado, 14 de marzo - 01:00 horas

Gran Premio de China: Domingo, 15 de marzo - 01:00 horas

Dónde ver: F1 TV/ Izzi/ Sky Sports

IT'S RACE WEEK AGAIN! uD83DuDCAA



We'll be racing in Shanghai, China for our first #F1Sprint weekend of the season uD83EuDD29#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/hAihvUB0fx — Formula 1 (@F1) March 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui