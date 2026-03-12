Halcones de Obregón vs Rayos de Hermosillo EN VIVO; dónde VER el 'Clásico de Sonora' de la Cibacopa

Hermosillo, Sonora.- La Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa celebrará la séptima serie de la temporada 2026 y uno de los cruces más llamativos es el que protagonizarán Halcones de Obregón y Rayos de Hermosillo. Con dos panoramas completamente distintos entre sí, ambas quintetas están listas para disputar una nueva edición del 'Clásico Sonorense' sobre la duela.

Para esta batalla, Halcones es quien llega en mejor momento; el conjunto cajemense se ubica en la segunda posición del standing, solo por detrás de Astros de Jalisco, aunque estos tienen apenas la mitad de duelos disputados que Obregón. Por si fuera poco, los comandados por Manu Gelpi ostentan una cómoda ventaja ante su más cercano perseguidor, Toros Laguna.

Por su parte, Rayos ha logrado recuperarse poco a poco de un inicio sinuoso y actualmente se ubica en el octavo peldaño de la tabla. El equipo hermosillense tiene un promedio de victorias de .400 y buscará revertir la foja negativa que sostiene mientras juega en casa (1-3).

Standing del Cibacopa 2026 al 12 de marzo

Halcones acumula una de las mejores rachas de todo el circuito, ya que su último descalabro data del 28 de febrero, cuando cayeron por cinco unidades ante Toros. Desde entonces suman cuatro victorias consecutivas, las mismas que incluyen la barrida a domicilio ante Ángeles de la CDMX y luego el mismo castigo contra Caballeros de Culiacán, aunque ahora jugando en el 'Nido'.

En cambio, los Rayos vienen de sus días libres, por lo que sus compromisos más recientes fueron precisamente ante Caballeros, frente a quienes dividieron resultados. El primer duelo favoreció a la quinteta sonorense, que tuvo como jugador más destacado a Kiandre Gaddy con 18 puntos anotados, además de ocho asistencias.

Obregón tiene una de las mejores ofensivas de toda la competencia, pues dos de sus elementos encabezan las estadísticas de toda la Cibacopa. Tonny Farmer lidera el promedio de puntos con 20.8, mientras que Joshua Perkins hace lo propio en las asistencias con 8.7; Rayos no tiene a ningún elemento que figure entre los diez primeros de las dos estadísticas antes mencionadas.

Horarios de Halcones de Obregón vs. Rayos de Hermosillo

Sede: Arena Sonora, Hermosillo, Sonora

Fechas: Juego 1 - viernes, 13 de marzo / juego 2 - sábado, 14 de marzo

Horario: 21:15 horas (horario CDMX), ambos juegos

Dónde ver: TVC Deportes

Fuente: Tribuna del Yaqui