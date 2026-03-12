Isaac del Toro pierde el liderato en la Tirreno-Adriatico; el mexicano ya no portará la maglia azzurra

Ciudad de México.- Luego de haber estado como líder general durante dos jornadas, Isaac del Toro terminó cediendo la cima de la tabla luego de haber disputado la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático 2026. El pedalista mexicano intentó defender por todos los medios la 'maglia azurra'; sin embargo, se la terminó arrebatando Giulio Pellizzari, quien movió la cima de la clasificación por una penalización.

La cuarta ronda de la prueba en tierras italianas constó de 213 kilómetros, partiendo desde Tagliacozzo y cruzando la línea de meta en Martinsicuro, recorrido que incluía un par de ascensos importantes, además de un tramo llano que desembocaba en el final. Esta configuración permitió tener intensa desde el inicio de la prueba.

En los primeros kilómetros, se tuvieron varias fugas, aunque el ritmo lo impusieron los competidores del UAE Team Emirates-XRG, quienes tuvieron protegidos a Isaac del Toro durante gran parte de la jornada mientras esperaban el punto exacto para lanzar el ataque. La exigencia del recorrido hizo que todos los pelotones se fueran debilitando, con varios competidores quedándose a media escalada.

El punto decisivo de la prueba se dio en el muro de Torotero cuando, a poco más de 10 kilómetros de la meta, el 'Torito' lanzó un feroz ataque y logró coronar la montaña en la primera posición, aunque en el descenso, Pellizzari y otros competidores dieron la sorpresa. A pesar de no haber ganado la etapa, Isaac del Toro dejó uno de los desempeños más contundentes de la jornada, donde de nueva cuenta impuso sus condiciones en la montaña.

10th place for @ISAACDELTOROx1 . Pellizzari(RBH) takes the leader’s jersey with the bonus seconds at the finish, while Del Toro now sits 2nd overall #TirrenoAdriatico, just two seconds down uD83DuDC4C.#WeAreUAE pic.twitter.com/M8XAKTcpM8 — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 12, 2026

El sprint final fue el que marcó los cambios de la etapa y la clasificación final, ya que el ganador del día fue Mathieu van der Poel, quien lanzó el ataque definitivo que lo colocó en el puesto más alto de la premiación. Por su parte, Giulio Pellizzari se convirtió en el líder general al haber obtenido una bonificación por cruzar la meta solo por detrás del ciclista neerlandés.

Clasificación general del Tirreno-Adriático 2026

Giulio Pellizzari Isaac del Toro Primož Roglic Matteo Jorgenson Ben Healy Andrea Vendrame Magnus Sheffield Giulio Ciccone Jan Hatherly Antonio Tiberi

The new GC. Isaac del Toro is now caught in a Red Bull sandwich, Pellizzari takes Blue and Rogla jumped to 3rd place. The next stages should be great.#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/msiUuDArBn — Mihai Simion (@faustocoppi60) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui