La Finalissima 2026 en incertidumbre; Argentina descarta jugar contra España en el Santiago Bernabéu

Ciudad de México.- A tres semanas de la fecha programada, la realización de la Finalissima 2026 sigue pendiendo de un hilo luego de que la UEFA se negara a cambiar la sede del encuentro. Del mismo modo, la Asociación del Futbol Argentino no vio con buenos ojos que el partido ante España se disputara en el Estadio Santiago Bernabéu o en cualquier otra sede del continente europeo.

Los rumores sobre una posible realización en un recinto del 'Viejo Continente' surgieron después de que la Real Federación Española de Futbol dejara en claro que no consideraba viable trasladar a toda su delegación a una zona con riesgo inminente. Asimismo, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, admitió que su gestión comenzó a cancelar los vuelos y hoteles previamente reservados para el viaje hacia Lusail.

#Deportes | Finalissima 2026: España mete presión para que la UEFA cambie de sede para el duelo ante Argentina ?https://t.co/SadyGSJxKD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 10, 2026

Esta presión no cayó bien en la AFA, que, de acuerdo con información recabada por ESPN, no estaría dispuesta a disputar el importante duelo contra la Selección de España en la casa del Real Madrid. Como contraoferta, los directivos del futbol argentino se reunirán con los altos mandos de la Conmebol para presentar una propuesta alternativa y llevar el partido al continente americano.

uD83DuDEA8#ALERTA | Claudio #Tapia confirmó que #AFA quiere ser local en la #Finalissima



uD83DuDDE3?"Ahora vamos a ponernos a trabajar. España quiere que se juegue en España y yo quiero que se haga en El Monumental" pic.twitter.com/QOallyClId — doble amarilla ?????? (@okdobleamarilla) March 12, 2026

El portal deportivo internacional también aseguró que la Asociación del Futbol Argentino nunca habría dado luz verde para que el encuentro se realizara en España, además de mostrarse sorprendida por las versiones que han circulado en los últimos días. Una de sus mayores preocupaciones es la ventaja que se le otorgaría a 'La Roja', que se vería beneficiada por su condición de local.

En contraparte, la RFEF habría señalado que el número de entradas se repartiría de manera equitativa para garantizar igualdad de condiciones, otorgando también boletos a los inmigrantes argentinos que residen en España. La única realidad hasta ahora es que la UEFA sigue sin emitir una resolución oficial sobre el tema y que, por el momento, los planes continúan como fueron anunciados desde 2025.

uD83DuDEA8 BREAKING: Argentine Football Association have officially discarded the option of game to be played in Madrid and is asking for all options to be explored so the Finalissima can be played on neutral ground.



Santiago Bernabéu is the option suggested by UEFA and the RFEF, so… pic.twitter.com/WlEEsjcUQV — All About Argentina uD83DuDECEuD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@AlbicelesteTalk) March 12, 2026

Hasta ahora, la programación de la Finalissima 2026 indica que el partido entre Argentina y España se disputará el próximo viernes 27 de marzo. El recinto elegido fue el Lusail Stadium de Qatar, aunque la reciente escalada de conflicto en Medio Oriente ha comprometido su realización.

Fuente: Tribuna del Yaqui