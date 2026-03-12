Luis Ángel Malagón fue operado por su lesión en el tendón de Aquiles ¿Cuánto tiempo estará fuera?

Ciudad de México.- En menos de dos días, el panorama para el América y la Selección Mexicana ha cambiado de manera radical luego de que se informara sobre la lamentable lesión de Luis Ángel Malagón. De acuerdo al último parte médico publicado por las Águilas, el cancerbero ya fue intervenido de manera exitosa, aunque este hecho lo estará alejando de las canchas por varios meses.

La confirmación oficial sobre el tema muscular sufrido por el guardameta titular de los conjuntos 'Azulcrema' y 'Tricolor' llegó durante la tarde del miércoles 11 de marzo. Un parte médico publicado en las redes sociales y canales oficiales del club de Coapa informó que Malagón había sufrido una rotura total en el tendón de Aquiles, frenando toda su actividad deportiva de un solo golpe.

#Deportes | Selección Mexicana se queda sin portero para el Mundial 2026; América confirma la lesión de Malagón ?uD83DuDC64?https://t.co/ENKNjsmyfJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 11, 2026

Durante la mañana del jueves, Malagón y una parte del cuerpo médico del América arribaron al Aeropuerto de Guadalajara, ciudad en la que sería sometido al procedimiento quirúrgico. En leves declaraciones, el nacido en Zamora, Michoacán, agradeció a todos sus compañeros y aficionados que se han puesto en contacto con él para mostrarle su apoyo.

uD83DuDEA8LLEGÓ ÁNGEL MALAGÓN A GDL



“GRACIAS A TALA, ACEVEDO, TOÑO, MEMO; GRACIAS TAMBIÉN A LA AFICIÓN Y DE EQUIPOS CONTRARIOS QUE HAN ESTADO AHÍ”



señaló el arquero del @ClubAmerica y su situación al Mundial 2026@ESPNmx @futpicante @SC_ESPN pic.twitter.com/AiCx81bvsG — Diego Yvey (@diegoyvey) March 12, 2026

De acuerdo a la última actualización emitida por las Águilas, la operación se realizó con éxito en la Clínica Medyartrhos y, luego de un corto periodo de reposo, el jugador podrá comenzar con su proceso de rehabilitación. "El procedimiento de reparación del tendón realizado el día de hoy a Luis Ángel Malagón fue un éxito".

El encargado de haber realizado dicha intervención fue Luis Carlin, un médico cirujano especializado en este tipo de lesiones, quien aseguró que todo el procedimiento se llevó sin ningún contratiempo. "Afortunadamente, se trata de una lesión habitual y, en el caso de Malagón, no era una situación extraordinaria. La cirugía se desarrolló sin contratiempos, pudimos reparar perfectamente el tendón".

El tiempo para la óptima recuperación oscila entre los seis y ocho meses, lo cual causará que se ausente de las canchas por el resto del Clausura 2026 y también podría perderse gran parte del siguiente certamen de la Liga MX. El golpe más doloroso será el no estar disponible para disputar la Copa del Mundo 2026, donde se perfilaba a ser el guardameta titular de la Selección Mexicana.

COMUNICADO OFICIAL



El Club América informa que el procedimiento de reparación del tendón realizado el día de hoy a Luis Ángel Malagón, fue un éxito.



El tiempo de recuperación total de nuestro arquero será entre 6 y 8 meses. pic.twitter.com/7YbmDPS68s — Club América (@ClubAmerica) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui