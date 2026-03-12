Marcel Ruiz enciende las alarmas del Toluca; salió lesionado y podría estar varios meses fuera

Ciudad de México.- En los últimos días, se han encendido las alarmas de la Liga MX y la Selección Mexicana por diversas lesiones en sus mayores exponentes y ahora fue el turno de los Diablos del Toluca. El actual bicampeón azteca se encuentra en vilo luego de que Marcel Ruiz tuviera que salir de cambio en el partido contra el San Diego en la Concachampions por una aparente lesión de rodilla.

El percance se dio en la recta final de la primera parte, justo cuando se jugaba el minuto 40'; el mediocampista disputaba el balón contra un defensivo rival cuando fue desplazado y terminó cayendo con todo su peso sobre la rodilla derecha. De inmediato y con evidente preocupación en el rostro, Marcel pidió de manera enérgica que se detuvieran las acciones del encuentro para que ingresaran las asistencias.

uD83DuDEA8 ¡NO BUENO, MARCEL RUIZ ENCIENDE LAS ALARMAS! uD83DuDEA8



Aparatosa lesión de Marcel Ruiz, salió del campo caminando pero pidió su cambio. Se espera el parte médico. #CONCACAF pic.twitter.com/lXfFXpt8hf — FOX (@somos_FOX) March 12, 2026

Tras una exhaustiva revisión, Marcel Ruiz terminó saliendo de cambio y, aunque no necesitó de camilla o apoyo para caminar, las lágrimas evidenciaron el dolor y la preocupación por lo recién acontecido. En el descanso, se observó al atacante abandonando la cancha por su propio medio y permaneció en el vestidor, donde le aplicaron medicamento y compresas de hielo para evitar una inflamación mayor.

Antonio Mohamed fue el encargado de dar la primera actualización en la conferencia de prensa posterior al compromiso y, aunque fue muy cauteloso en sus palabras, dejó entrever un panorama favorable para su jugador. "Ahora, cuando regresamos al vestuario, estaba mucho mejor. Tenía la rodilla bastante estable, no se había inflamado. Así que esperar que solamente sea un susto, solamente eso".

Antonio “Turco” Mohamed espera que no sea grave la lesión de rodilla de Marcel Ruiz, explicando que solo sea un susto. #marcelruiz #turcomohamed pic.twitter.com/o8sc6274rl — Giovanni Guerrero (@gioxguerrero) March 12, 2026

Del mismo modo, trascendió que el jugador tendría que ser sometido a pruebas médicas especializadas una vez el club regresara a México para descartar cualquier lesión o, en su defecto, determinar la gravedad de la misma. El Toluca publicará el parte médico oficial a través de sus canales oficiales, los mismos en los que determinará el protocolo a seguir.

Otro susto para la Selección Mexicana

Este problema de Ruiz llega justo cuando los altos mandos de la Federación Mexicana de Futbol están en vilo para encontrar al substituto de Luis Ángel Malagón, quien se perfilaba para ser el arquero titular de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. El cancerbero del América sufrió una rotura del tendón de Aquiles, por lo que terminó visitando el quirófano.

#Deportes | Luis Ángel Malagón fue operado por su lesión en el tendón de Aquiles ¿Cuánto tiempo estará fuera???uD83EuDE7Chttps://t.co/ZGrbioat2M — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui