Max Verstappen arremete de nuevo contra cambios en la F1 y afirma: "Es una jungla"

Shanghái, China.- El piloto neerlandés Max Verstappen siempre ha sido directo en sus comentarios, acostumbrado a no callarse nada de lo que piensa; y este jueves no fue la excepción al señalar que la actual F1 "Es una jungla"; esto en referencia a las complejidades y riesgos que han surgido con el nuevo reglamento.

Y es que para nadie es un secreto que el cuatro veces campeón mundial de Fórmula Uno es crítico acérrimo de las nuevas regulaciones técnicas aplicadas en este 2026, pese a haber remontado desde el puesto 20 de la parrilla para terminar sexto en el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada el fin de semana pasado.

Max Verstappen opens up on his F1 future as he is engaged with F1 and the FIA over how to make improvements to the sport's new rules uD83DuDDE3? pic.twitter.com/HNSmnuAyOZ — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) March 12, 2026

A pesar de ello, Verstappen pronosticó que su Red Bull probablemente no podría pasar más allá del quinto lugar este fin de semana en el Gran Premio de China, incluso si arranca mucho más cerca de la parte delantera en la carrera del domingo en Shanghái, debido a la gran brecha entre Mercedes y Ferrari y todos los demás equipos.

El neerlandés se ha quejado constantemente de su nuevo auto

"Honestamente, ahora mismo es una jungla sobre la pista", comentó Verstappen en las conferencias de prensa de los pilotos previas a la carrera en Shanghái. "Quiero decir, esperaría que se acercara un poco más... pero está claro que, por el momento, no podemos pelear con esos autos".

No es la primera vez que Verstappen lanza una crítica a las nuevas regulaciones del deporte, que considera que van en contra de la diversión, en contra de las carreras y que podrían ser potencialmente peligrosas. Los nuevos autos de la F1 son complejos, con cambios sin precedentes en el chasis y la unidad de potencia, que ahora presentan un reparto de potencia de casi 50:50 entre el motor V6 turbo de 1.6 litros y la energía eléctrica recuperada de los frenos, algo que exige un estilo de conducción nuevo y, a menudo, contraintuitivo.

Verstappen dice no encontrar mucha diversión con las nuevas reglas

En cuanto a las especulaciones de que podría dejarlo si no se hacen reformas rápidamente, Verstappen señaló: “No quiero irme, pero también espero, por supuesto, que mejore". "He tenido conversaciones con la F1 y la FIA y creo que estamos trabajando hacia algo, ojalá, y ojalá eso mejore todo", añadió, sin detallar cuáles podrían ser los cambios. "Espero que ya para el próximo año podamos hacer una mejora decente".

Fuente: Tribuna del Yaqui