Rayados confirma la baja de Sergio Canales; no participará en la jornada 11 del Clausura 2026

Ciudad de México.- Rayados de Monterrey se encuentra en un estado de crisis, ya que, a pesar de su reciente cambio de entrenador, no ha podido reencontrarse con su mejor versión y ahora lucha por colectar victorias que le permitan escalar en la tabla de la clasificación. Para acrecentar más su problema actual, no podrán contar con los servicios de Sergio Canales para su siguiente compromiso.

El mediocampista español saltó a la cancha en el cuadro titular de 'La Pandilla', que protagonizó una nueva edición del 'Clásico Regio' ante Tigres UANL en la jornada anterior del Clausura 2026 y, a pesar de que disputó los 90 minutos, tuvo un problema muscular leve. Es por ello que no fue convocado para el partido contra el Cruz Azul en la Concachampions, el mismo que terminaron perdiendo.

#Deportes | ¡Apareció la leyenda! André-Pierre Gignac sentencia el 'Clásico Regio' y Tigres hunde a Rayados ???https://t.co/CnIyz0ZDNF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 8, 2026

Desde que presentó las molestias en el muslo derecho, fue apartado del grupo y estuvo realizando ejercicios de menor carga física que le permitieran poder recuperarse, lo cual no alcanzó a completarse. Es por ello que Nicolás Sánchez y el cuerpo técnico del Monterrey eligieron darle un fin de semana más de descanso para evitar que el tema muscular crezca.

Rayados practica sin Canales, que solo realiza trabajo de gimnasio.



uD83DuDCCDSergio en duda para juego ante Cruz Azul



uD83DuDCCDMartial está listo



uD83DuDCCDOliver sigue fuera por la lesión@AlecsAguir pic.twitter.com/45uW4o0haM — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) March 9, 2026

La ausencia del mediocampista español no es la única que golpeará a la plantilla regiomontana, pues tampoco se podrá contar con Óliver Torres, quien tuvo una lesión miofascial en el isquiotibial derecho. Del mismo modo, Erick Aguirre permanece en la lista de no disponibles luego de que presentara una lesión miotendinosa en el cuádriceps derecho, causando su baja desde hace un par de duelos.

En contraparte, se espera que Fidel Ambriz pueda reintegrarse a las actividades con el equipo; el juvenil estuvo fuera de circulación desde la jornada 7, cuando sufrió una lesión miofascial en el cuádriceps de la pierna derecha. Del mismo modo, Anthony Martial pudo entrenar al parejo del grupo, luego de haber tenido una luxación de hombro a mediados de febrero.

#Deportes | Alarmas en Rayados: Anthony Martial sufre fuerte lesión y sería baja del Monterrey en el Clausura 2026 ?uD83EuDD15https://t.co/etLzd6esBV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 15, 2026

Para intentar escalar puestos en la clasificación, Rayados de Monterrey se meterá a tierras fronterizas para medirse ante los Bravos de Juárez. El compromiso está programado para llevarse a cabo este viernes 13 de marzo en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

Fuente: Tribuna del Yaqui