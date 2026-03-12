Rayados de Monterrey vs Bravos de Juárez; dónde ver EN VIVO la jornada 11 del Clausura 2026

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Rayados de Monterrey tendrá una interesante prueba este fin de semana, ya que le tocará visitar la frontera para medirse ante Bravos de Juárez, acciones correspondientes a la jornada 11 del Clausura 2026. Este duelo será importante para las dos escuadras, ya que se encuentran en la zona media de la tabla, peleando para meterse en los puestos de clasificación.

Para el partido, es Rayados quien arriba con una mejor posición; 'La Pandilla' se encuentra en la novena posición de la tabla, con cuatro victorias, un empate y cinco derrotas, lo que los deja con 13 unidades conseguidas. En cambio, Juárez llega en el puesto 12, con tres laureles y cinco descalabros, además de un empate; el cuadro fronterizo tiene un encuentro menos luego de que su duelo contra Gallos Blancos fuera cancelado por motivos de fuerza mayor.

En su compromiso más reciente, el Monterrey tuvo uno de sus duelos más importantes de cada semestre, ya que protagonizaron una nueva edición del 'Clásico Regio' ante Tigres UANL. André-Pierre Gignac fue el héroe de dicho encuentro, pues anotó la única diana del encuentro en la recta final de la segunda mitad.

#Deportes | ¡Apareció la leyenda! André-Pierre Gignac sentencia el 'Clásico Regio' y Tigres hunde a Rayados ???https://t.co/CnIyz0ZDNF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 8, 2026

Por su parte, los dirigidos por Pedro Caixinha también buscarán reencontrarse con el camino del triunfo, ya que vienen de caer de manera contundente ante los Diablos del Toluca. Tras batallar durante la primera mitad, Helinho, Antonio Briseño y Paulinho marcaron por el bicampeón de la Liga MX, mientras que Guilherme Castilho descontó por Juárez.

Los antecedentes recientes entre estas dos escuadras benefician con claridad a los regiomontanos, quienes se han llevado la victoria en cuatro de sus últimas cinco batallas. Su último partido fue durante la jornada 14 del Apertura 2025, donde Rayados goleó con marcador de cuatro anotaciones por dos, complicando el panorama para Bravos, que en ese momento luchaban por acceder a su primera Liguilla.

Horarios de Rayados de Monterrey vs. Bravos de Juárez

Estadio: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Fecha: Viernes, 13 de marzo

Horario: 21:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/ FOX One

Fuente: Tribuna del Yaqui