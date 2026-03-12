Sabalenka batalla de más, pero se acerca a su primera corona en el torneo de Indian Wells

Indian Wells, Estados Unidos.- Aryna Sabalenka tuvo que echar mano de su experiencia para superar el duro escollo que representó Victoria Mboko durante casi dos horas de juego en los cuartos de final del BNP Paribas Open este jueves, y con parciales de 7-6 (0), 6-4 avanzó a la siguiente ronda, donde la número uno del tenis femenino busca su primer título de Indian Wells.

Después de ganar todos los puntos en el tie-break del primer set, Sabalenka consiguió el único break que necesitaba para ganar el segundo set y avanzar a las semifinales donde se medirá contra la decimocuarta cabeza de serie Linda Noskova, de Chequia, que ganó 6-2, 4-6, 6-2 ante la australiana no cabeza de serie Talia Gibson.

Sabalenka, quien no ha perdido un sólo set en el torneo, fue impulsada por la canadiense de 19 años, Mboko, cabeza de serie número 10 que ganó el Abierto de Canadá 2025. La bielorrusa puso el 94 por ciento de sus primeros saques en juego y no permitió quiebres, pero sí resistió cinco bolas de break.

La bielorrusa tuvo que emplearse a fondo

"Estaba concentrado en mi plan de juego. Solo estaba jugando punto por punto", dijo Sabalenka. "Estoy bastante contento con cómo estoy sirviendo hasta ahora", señaló la originaria de Minsk, quien busca su primera corona en este WTA 1000, uno de los cinco que no ha podido ganar en su carrera.

La canadiense brindó una gran batalla

Ya en las ediciones de 2023 y 2025, Sabalenka estuvo a solo un partido del hito, pero Elena Rybakina primero y Mirra Andreeva después la privaron del trofeo; pero ahora ante Noskova, la bielorrusa es amplia favorita para levantar este trofeo.

En el cuadro masculino, el segundo cabeza de serie Jannik Sinner, de Italia, derrotó al estadounidense Learner Tien, número 25, 6-1, 6-2, poniendo fin a la racha del estadounidense más joven, con 20 años en disputar cuartos de final en Indian Wells desde que su entrenador, Michael Chang, ganó el torneo en 1992.

Sinner también avanzó a las semifinales

Sinner, que hizo 10 saques directos y solo cometió una doble falta, jugará su partido de semifinales el sábado contra el alemán Alexander Zverev, que ganó 6-2, 6-3 sobre el francés Arthur Fils. El germano completó así presencia en las semifinales de los nueve torneos Masters 1000, categoría sólo inferior a los Grand Slams. Únicamente cuatro tenistas habían logrado esa marca desde la inauguración de la categoría en 1990: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray.

Fuente: Tribuna del Yaqui