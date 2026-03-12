Sergio Pérez vuelve a arremeter contra la F1 por los cambios de normativa: "Ya no es divertida"

Ciudad de México.- Sergio Pérez catalogó la nueva era de la Fórmula 1 como algo artificial y aburrido, siendo uno de los principales detractores de los cambios en la categoría, derivados del nuevo reglamento técnico de la FIA. Esta no es la primera ocasión que el mexicano arremete contra los nuevos monoplazas, los cuales ya lo dejaron al borde de tener un fuerte accidente en la primera carrera del año.

'Checo' se enfrentó a diversos problemas durante el Gran Premio de Australia, aunque uno de los más graves fue cuando, debido a un fallo hidráulico, el tren motriz posterior se 'soltó' y causó que perdiera el control del auto, por lo que estuvo cerca de impactar contra las barreras. Del mismo modo, estuvo enfrentando vibraciones en la unidad de potencia durante todo el fin de semana, lo que mermó su rendimiento en pista.

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Checo Perez goes for a wild ride at Turn 4 uD83DuDCA8#F1 #AusGP pic.twitter.com/AhYoh5xTv0 — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

A pesar de que en repetidas ocasiones había demostrado su descontento con la nueva generación de monoplazas, aprovechó la previa de su siguiente carrera para dar una nueva actualización de su opinión, la cual no ha hecho más que empeorar. "La Fórmula 1 es mucho menos divertida, claramente"

Ya no es tan divertida como antes, en lo que respecta a la carrera, y con toda la gestión que tenemos que hacer, sinceramente, no es genial. Creo que todos estamos en esta carrera artificial; es demasiado artificial. Por desgracia, la Fórmula 1 ha cambiado mucho".

Además, el jalisciense hizo ver lo complicado que son las arrancadas con las nuevas unidades de potencia y adelantó que, inevitablemente, esto causará una fuerte colisión en las próximas fechas. "Es solo cuestión de tiempo que se produzca un choque masivo; puede ser muy, muy peligroso, porque las velocidades que se alcanzan en dos o tres segundos son extremas".

uD83DuDC4E Pérez lamentó el rumbo "artificial" de la nueva F1 tras completar el debut de Cadillac en Australia, señalando que la gestión de energía quita diversión al pilotaje https://t.co/sn4Tkfm8F7 — Motorsport LATAM (@Motorsport_LAT) March 11, 2026

Todo esto se suma a la retroalimentación que múltiples pilotos de la categoría han realizado, ya que voces autorizadas como Max Verstappen y Lando Norris han dejado en claro su descontento con la nueva F1. Los monoplazas regresarán a la pista para el Gran Premio de China, este domingo, 15 de marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui