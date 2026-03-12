Sheinbaum habla del Mundial 2026 tras la salida de Irán por la guerra en Medio Oriente

Ciudad de México.- Tal como te informamos en TRIBUNA, debido a la Guerra en Medio Oriente, impulsada por Estados Unidos (EU) e Israel contra Irán, la Selección iraní canceló su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este tema llegó a Palacio Nacional, donde se le cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum si los organizadores han notificado cambios importantes en el torneo del 'balónpie' que se realizará de manera conjunta en EU, México y Canadá.

Ante los medios de comunicación reunidos este jueves 12 de marzo de 2026 en el Salón de la Tesorería, la presidenta señaló, primero, que su Gobierno rechaza la guerra e incluso se está trabajando en un comunicado, junto con otros países de América Latina, para pedir la paz en Oriente Medio. La propuesta la presentó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, según dijo Sheinbaum Pardo.

#EnLaMañanera | ??uD83CuDFC6 La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el Mundial 2026 se suspenda por el conflicto en Medio Oriente; aseguró que los preparativos continúan con normalidad pic.twitter.com/RcAsGmLHJC — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) March 12, 2026

Primero, nuestra posición. Ayer hablé con el presidente Petro, él nos planteó que hiciéramos un comunicado, junto con otros países de América Latina llamando a la paz y a la solución diplomática, de lo que ocurre en Irán. Entonces le dije que sí, siempre es importante. […] Primero seguir trabajando por todos los medios para que haya paz y cesen las hostilidades", comentó la jefa del Ejecutivo Federal mexicano.

En esta misma intervención, dijo que, hasta ahora ni Giani Infantino, ni otros directivos de la FIFA han informado sobre una cancelación de eventos relacionados con el Mundial 2026. Al contrario, según declaró Sheinbaum Pardo, los preparativos a avanzan en México: "Segundo, no tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial; nada, al revés, sigue marchando todo, siguen marchando las reuniones, sigue todo normal, sin ningún problema".

Entonces sí, se va a desarrollar el Mundial", apuntó.

La presidenta de México aprovechó para invitar a la población a la Clase de futbol más grande del Mundo, la cual se realizará este domingo en la Ciudad de México (CDMX). El eventos es impulsado por la Secretaría de Turismo Federal y la jefa de Gobierno, detalló la mandataria. Finalmente, Sheinbaum declaró que "siguen todas las actividades, tanto del Mundial de FIFA como del Mundial Social".

Fuente: Tribuna del Yaqui