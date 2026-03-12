Tras ser liberado por Arizona, Kyler Murray encuentra rápido acomodo con los Minnesota Vikings

Minnesota, Estados Unidos.- Ni tardos ni perezosos, los Minnesota Vikings acordaron fichar al quarterback Kyler Murray este jueves, tras centrar su última búsqueda en la primera elección global del draft de la NFL de 2019, que acaba de ser liberada por los Arizona Cardinals un día antes.

Murray visitó la sede de los Vikings antes de aceptar un contrato, un día después de que los Cardinals lo cortaran a pesar de que le debían 36.8 millones de dólares de salario garantizado para esta temporada. La movida parece ir acorde con las necesidades de los Vikings, quienes no tenían muchas otras opciones este año para desafiar o reemplazar a J.J. McCarthy, su elección de primera ronda del draft de 2024 cuyas lesiones e inconsistencia han planteado la cuestión de cuánto tiempo pueden permitirse esperar a que se desarrolle.

Can't wait to wear the Purple & Gold uD83DuDC9CuD83DuDC9B@K1 pic.twitter.com/iDMC3P8sk7 — Minnesota Vikings (@Vikings) March 13, 2026

A pesar de haber sido acosado por lesiones recientes y por dudas sobre su ética de trabajo, Murray tiene dos selecciones para el Pro Bowl, un porcentaje de pases completos del 67 por ciento en su carrera y 3,193 yardas por tierra con 32 touchdowns.

Murray ganó el Trofeo Heisman en Oklahoma, fue elegido Novato Ofensivo del Año de la AP y parecía tener a los Cardinals en ascenso. Con Arizona, produjo múltiples momentos electrizantes como el 'Hail Murray' en 2020, cuando conectó con DeAndre Hopkins para un pase de touchdown ganador contra los Buffalo Bills en la última jugada del partido.

Murray fue cortado por los Cardinals

Los Cardinals firmaron a Murray con un contrato de cinco años por 230.5 millones de dólares en 2022 con 160 millones garantizados, pero la luna de miel tras ese compromiso fue corta. Unas semanas después de cerrarse el acuerdo, los Cardinals eliminaron una cláusula extraña del contrato que exigía cuatro horas de "estudio independiente" durante las semanas de partido.

Desde Kirk Cousins hasta un puñado de reemplazos por lesión en 2023, pasando por Sam Darnold en 2024 y McCarthy en 2025, el entrenador de los Vikings, Kevin O'Connell ha tenido un carrusel de quarterbacks titulares en sus cuatro años y bien podría tener uno nuevo en 2026 con Murray.

Fuente: Tribuna del Yaqui