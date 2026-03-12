Vientos de cambio en Miami; los Dolphins presentan a Malik Willis como su nuevo QB

Miami, Estados Unidos.- La era de Malik Willis en Miami empezó oficialmente este jueves, después de que los Dolphins lo presentaran oficalmente como su nuevo mariscal de campo, tres días después de cerrar el acuerdo para ficharlo, en un movimiento que siguió a la decisión de separarse de Tua Tagovailoa.

Ahora, Willis no tendrá que esperar su turno, ya que no era titular cuando empezó la universidad en Auburn. Al principio no tenía el puesto cuando se transfirió a Liberty. No era titular cuando entró en la NFL como selección de tercera ronda de Tennessee, ni siquiera lo era cuando fue traspasado a Green Bay. Pero con Miami, todo eso parece que está a punto de cambiar.

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"Simplemente estás donde están tus pies", dijo Willis, mientras el nuevo entrenador de Miami, Jeff Hafley, y el director general Jon-Eric Sullivan, quienes trabajaron con él en Green Bay, se sentaban a su izquierda en las instalaciones de entrenamiento de los Dolphins. "Me he despertado esta mañana bendecido de estar aquí. Es una bendición poder hablar con ustedes y que estos chicos me hayan dado la oportunidad. Eso es todo lo que hay ahora mismo, y eso es todo lo que hay hoy. Preocúpate por mañana cuando lleguemos".

Malik saluda a su nuevo entrenador, Jeff Hafley

Willis, que está en camino de convertirse en el vigésimo octavo titular diferente de la franquicia desde la última temporada de Dan Marino en 1999, firmó un contrato de tres años por 67.5 millones de dólares, con 45 millones garantizados. Es mucho dinero para alguien que tuvo un récord de 2-1 en tres titularidades en las dos últimas temporadas, aunque completó el 79 por ciento de sus pases para 972 yardas, seis touchdowns y ninguna intercepción en esos encuentros.

El quarterback viene de ser suplente en Green Bay

"Hay muchas razones estupendas para estar aquí", dijo Willis. "Quiero decir, esos dos chicos son los más importantes en mi opinión, en cuanto a lo que veo que esta organización y este equipo se convertirán. No veo el futuro, pero lo único que sé es que van a esforzarse cada día. Y sea cual sea el papel, la misión o lo que sea, me trajeron como pieza del rompecabezas. Estoy agradecido y honrado de formar parte de eso".

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Sobre todo, Willis sabe que los Dolphins están empezando de nuevo. Nuevo entrenador, nuevo gerente general, nuevo quarterback y más. Miami tuvo un récord de 7-10 esta campaña pasada, no ha ganado un título de la AFC Este desde 2008 y no ha ganado un partido de playoffs desde el 30 de diciembre de 2000, la sequía activa más larga de la NFL. Willis está cansado de esperar. Los Dolphins también. Podría ser una combinación perfecta.

Fuente: Tribuna del Yaqui