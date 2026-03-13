'Checo' Pérez sufre grave problema en su monoplaza; arrancará último en la Sprint Race de China

Ciudad de México.- A pesar del optimismo que mostró Sergio Pérez antes del inicio de las actividades en el Gran Premio de China, el desempeño de su monoplaza no lo acompañó y ahora tendrá que partir desde la última posición en la Sprint Race. Cadillac no alcanzó a solucionar la falla en la bomba de combustible en su monoplaza, lo que dejó a 'Checo' sin haber podido salir a pista.

El problema en torno al bombeo de gasolina es algo que ha acompañado al MAC-26 desde su primer contacto con la pista, pues durante las rondas de pretemporada, en un par de ocasiones tuvieron que desmontar todo el sistema de encendido para solucionar las fallas. Esta misma razón fue por la que Valtteri Bottas tuvo que retirar el monoplaza en las primeras vueltas del Gran Premio de Australia.

Las fallas para 'Checo' comenzaron durante la misma práctica libre 1, donde finalizó en la última posición con un mejor tiempo de 1:39.200, más de tres segundos de diferencia con respecto a su coequipero y con solo 13 giros completados. Desde la realización de la F1, revelaron que Cadillac intentó por todos los medios el poder reparar la falla en la bomba del combustible, aunque el tiempo no les fue suficiente.

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Checo will not be participating in sprint qualifying due to a fuel pump issue from FP1.#ChineseGPuD83CuDDE8uD83CuDDF3 pic.twitter.com/z6NFFq5K6T — Cadillac F1 News (@CadillacF1News_) March 13, 2026

De manera extraoficial se supo que Pérez Mendoza no estuvo presente en el garage del equipo durante la celebración de la clasificación para la carrera corta, donde Bottas también terminó por ser eliminado en la misma Q1. George Russell volvió a imponer su dominio y arrancará desde la pole position, seguido de Kimi Antonelli, su compañero de Mercedes, mientras que Lando Norris partirá en el tercer cajón de la parrilla.

Cadillac tuvo que pedir autorización de la FIA

Luego de que Sergio Pérez tuviera una deficiente actuación por los constantes fallos en el auto, la directriz de la escudería norteamericana tuvo que pedir de manera formal que su piloto pudiera competir en la Sprint. Como 'Checo' no pudo cumplir con la regla del 107 por ciento, estaba en duda su participación durante la carrera corta, aunque la FIA ya dio su visto bueno.

The stewards have granted Sergio Perez permission to race in the sprint despite not completing a lap within the 107% time for Sprint Quali. pic.twitter.com/DtzR3Xpdm7 — Cadillac F1 News (@CadillacF1News_) March 13, 2026

La Sprint Race se llevará a cabo a las 21:00 horas (horario CDMX) de este viernes 13 de marzo y solo un par de horas después, se tendrá la clasificación para la carrera 'grande'. El Gran Premio de China se celebrará este domingo, 15 de marzo, a la 1:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui