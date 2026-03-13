Chivas del Guadalajara vs Santos Laguna; dónde ver EN VIVO la jornada 11 del Clausura 2026

Guadalajara, Jalisco.- Las Chivas del Guadalajara buscarán volver a ligar victorias y acercarse de nueva cuenta a la pelea por las primeras posiciones del Clausura 2026. Los dirigidos por Gabriel Milito regresarán a la cancha del Estadio Akron para medirse ante un golpeado Santos Laguna, en acciones correspondientes a la jornada 11 del certamen mexicano.

Al momento, Chivas se encuentra en la tercera posición de la tabla, con siete triunfos y dos derrotas; el 'Rebaño Sagrado' tiene un duelo menos luego de que se haya tenido que aplazar su encuentro en casa más reciente por las obras en el recinto. En contraparte, Santos se ubica en el sótano de la clasificación con solo una victoria y, en cambio, acumulan siete descalabros, además de un par de empates.

El partido más reciente para las Chivas fue una nueva edición del 'Clásico Tapatío', donde lograron imponerse ante el Atlas, aunque con más dificultad de la esperada. Paulo Ramírez adelantó a los Rojinegros, ventaja que prevaleció durante toda la primera mitad; al 48', Armando 'Hormiga' González empató los cartones a uno por bando y justo en la recta final del encuentro, Ángel Sepúlveda hizo un cobro efectivo desde los 11 pasos para asegurar las tres unidades.

¡Tremendo, @AngelbsepuAngel! uD83DuDE4CuD83CuDFFC



Con tu definición de los once pasos y constante lucha al frente, fuiste elegido por los ChivaHermanos como el jugador @PUMAmexico del partido uD83DuDC4FuD83CuDFFB pic.twitter.com/F0TIkjzzP7 — CHIVAS (@Chivas) March 8, 2026

El conjunto de la Comarca Lagunera también viene de cosechar una valiosa victoria, aunque en su caso, fue apenas la primera conseguida en el Clausura 2026. El Santos Laguna visitó tierras fronterizas para medirse ante Xolos de Tijuana, a quienes vencieron con marcador de dos anotaciones por una, incluyendo un gol de Alberto Ocejo en la última jugada del partido.

¡Gooool de #Santos! Ocejo está a un minutos de darle la victoria a los Laguneros



100' uD83DuDC3E Xolos 1-2 #Santos uD83DuDE07#LigaMX uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/S7eOtLpxDX — FOX (@somos_FOX) March 9, 2026

Chivas busca imponer récord

El Guadalajara intentará imponer una nueva marca en el balompié mexicano, ya que, en caso de sumar de a tres puntos, habrían alcanzado los nueve partidos con victoria de manera consecutiva siendo local. Esta racha comenzó desde septiembre del año pasado y se mantiene vigente hasta ahora, estableciendo el Estadio Akron como uno de los recintos más sólidos en la actualidad.

Horarios del Chivas de Guadalajara vs Santos Laguna

Estadio: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

Fecha: Sábado, 14 de marzo

Horario: 17:07 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Amazon Prime

Fuente: Tribuna del Yaqui