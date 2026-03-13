Con dramática victoria, Rayos de Hermosillo pegan primero en la serie ante los Halcones de Obregón

Hermosillo, Sonora.- Un enceste de Romeao Ferguson con tres segundos por jugar le dio la ventaja definitiva a los Rayos y el equipo de Hermosillo sacó un dramático triunfo de 87-86 ante los Halcones de Obregón en el primer encuentro de su serie en el Clásico de Sonora.

Después de que los visitantes en la Arena Sonora tomaran ventaja de 13-2 en el arranque del encuentro, los hermosillenses respondieron de la mano de Cameron Gooden y acortaron la distancia (13-7), pero los emplumados respondieron y de nueva cuenta se despegaron para quedarse con el primer cuarto 29-17.

Rayos reaccionaron para el segundo cuarto, y con una ofensiva inicial de 11-2, se acercaron 26-32; para de ahí en adelante meter presión, con lo que el duelo se mostró más parejo, con ambas escuadras brindando una batalla de ida y vuelta que al final dejó un 42-41 a favor de la visita.

Farmer fue el mejor anotador del encuentro

A diferencia del encuentro anterior que sostuvieron Halcones en casa ante los Caballeros de Culiacán, en este salieron con la mira fina desde el inicio y eso se vio reflejado en una efectividad de 61 por ciento en tiros de dos puntos (11-18), además de un mayor dominio en la pintura, donde tuvieron un 18-12.

Woody estuvo muy activo por Rayos

Tras el entretiempo, el cotejo se sostuvo parejo, con los dos equipos desplegando transiciones ofensivas que mantuvieron la pizarra cerrada, y con los emplumados siempre al frente hasta que con 1:43 por jugar, los Rayos le dieron la vuelta con un triple de Gooden (61-60), para finalizar también el cuarto empatados 65-65.

Los últimos 10 minutos de juego también resultaron reñidos, hasta que Hermosillo logró despegarse 74-73 con 6:26 por jugar con dos tiros libres de Justin Winston, y de ahí en adelante se mantuvieron al frente hasta que un rompimiento de los emplumados que fue coronado por Gaines con la canasta, permitió a los emplumados darle al vuelta al marcador 86-85 con 38 segundos por jugar.

Los mejores anotadores por los Halcones fueron Tony Farmer con un doble-doble de 27 puntos y 13 rebotes; Jaden House aportó 13, al igual que Justin Moss. Por los Rayos, destacaron en el ataque Cameron Gooden con 25 puntos, 17 de ellos en el primer medio, Romeao Ferguson con 15 y Justin Winston con 11.

Fuente: Tribuna del Yaqui